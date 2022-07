Sąd UE oddalił skargę rosyjskiego nadawcy RT France na unijne sankcje

Sąd UE oddalił wniosek RT France (Russia Today) o stwierdzenie nieważności przyjętych po wybuchu wojny na Ukrainie unijnych sankcji tymczasowo zakazujących tej stacji emisji treści na terenie UE.

24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła atak na Ukrainę. Decyzją z dnia 1 marca 2022 r. UE przyjęła sankcje mające na celu zakazanie do dnia 31 lipca 2022 r. działalności nadawczej niektórych mediów, w tym RT France, na terenie Unii Europejskiej.

Według UE Federacja Rosyjska zaangażowała się w kampanię propagandową usprawiedliwiającą i wspierającą swoją agresję na Ukrainę, wymierzoną w społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej i krajów ościennych, poprzez manipulowanie faktami, a w tym celu wykorzystując pewne media znajdujące się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą kierownictwa Federacji Rosyjskiej jako kanały tej kampanii propagandowej.

RT France wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności aktów Rady. Na poparcie swojej skargi RT France podniosła cztery zarzuty dotyczące, odpowiednio, naruszenia prawa do obrony, wolności wypowiedzi i informacji, prawa do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Kwestionuje również kompetencję UE do nakładania sankcji.

W środę Sąd UE odrzucił skargę. Sąd oddalił jako bezzasadny zarzut dotyczący braku kompetencji UE do nakładania sankcji.

Stwierdził też, że władze UE nie były zobowiązane do czasowego przesłuchania RT France przed wydaniem decyzji o tymczasowym zakazie nadawania jakichkolwiek treści. W konsekwencji Trybunał stwierdza, że nie doszło do naruszenia prawa RT France do bycia wysłuchanym.

Sąd dodał, że decyzja UE nie podważa wolności wypowiedzi. Stwierdził, że mając na uwadze nadzwyczajny kontekst sprawy, okoliczności są wystarczające, aby wykazać, że ograniczenia swobody wypowiedzi RT France "są proporcjonalne, o ile są właściwe i niezbędne, do zamierzonych celów".

Trybunał stwierdził również, że sankcje "nie naruszają nieproporcjonalnie istotnej treści swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez RT France, ponieważ mają charakter tymczasowy i odwracalny".

Wreszcie, jeśli chodzi o zarzucane naruszenie zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, Sąd zauważył, że odmienne traktowanie, na które powołuje się RT France, nie jest objęte zakresem stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a poza tym RT France, nie zidentyfikowały żadnej innej kategorii osób, które byłyby traktowane korzystniej w sytuacji porównywalnej do jej własnej, a mianowicie pozostawania pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą kierownictwa Federacji Rosyjskiej.

Z Brukseli Łukasz Osiński