Sąd UE utrzymał w mocy sankcje nałożone na rosyjskiego oligarchę Dmitrija Mazepina

W ogłoszonym w środę wyroku Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu potwierdził zamrożenie środków finansowych Dmitrija Mazepina - rosyjskiego oligarchy, właściciela giganta branży chemicznej Uralchem.

"Dmitrij Arkadiewicz Mazepin jest rosyjskim przedsiębiorcą; właścicielem i dyrektorem generalnym Uralchemu, rosyjskiego wytwórcy szerokiej gamy produktów chemicznych. (...) W lutym 2022 r., w początkowym etapie rosyjskiej agresji na Ukrainę, Mazepin wziął udział - wraz z 36 innymi przedsiębiorcami - w spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem i innymi członkami rosyjskiego rządu. Omawiali oni działania podjęte w związku z sankcjami Zachodu wobec Rosji" - przypomniał w wyroku Sąd UE.

"Według Unii Europejskiej fakt, że Mazepin został zaproszony na to spotkanie oraz inne dowody zawarte w aktach sprawy wskazują, że należy on do najbliższego otoczenia prezydenta Władimira Putina, że jest wiodącym przedsiębiorcą, oraz że wspiera lub realizuje politykę zagrażającą Ukrainie. Rada Unii Europejskiej postanowiła zatem nałożyć na niego sankcje. Wszystkie jego środki finansowe i zasoby gospodarcze w Unii zostały zamrożone i zakazano mu wjazdu na terytorium państw członkowskich lub przejazdu przez nie" - podał.

Mazepin zaskarżył ową decyzję Rady UE przed Sądem Unii Europejskiej. Ten oddalił wszystkie argumenty przedstawione przez oligarchę.

"Rada UE należycie uzasadniła swoją decyzję. D.A. Mazepin miał dostęp do dowodów znajdujących się w aktach sprawy, co umożliwiło mu łatwe zrozumienie stawianych mu zarzutów i przygotowanie obrony. Rada UE przedstawiła szereg wystarczająco konkretnych, precyzyjnych i spójnych dowodów na to, że D.A. Mazepin jest wiodącym przedsiębiorcą i że działa w sektorze, który zapewnia istotne dochody rządowi rosyjskiemu. W związku z tym sankcje wobec D.A. Mazepina mogą zwiększać koszty działań Rosji na Ukrainie. Odzwierciedlają one tym samym wolę Rady wywierania nacisku na władze rosyjskie, aby położyć kres ich działaniom i polityce destabilizującej Ukrainę" - czytamy w wyroku.

Sąd Unii Europejskiej utworzono w 1989 roku dla odciążenia Trybunału Sprawiedliwości UE w niektórych sprawach.

Majątek Mazepina w 2021 roku był szacowany na 800 mln dolarów. Jest on ojcem byłego kierowcy Formuły 1, Nikity Mazepina.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz