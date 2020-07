Sąd w Hongkongu nie zwolnił za kaucją oskarżonego na mocy nowego prawa

Sąd w Hongkongu odmówił w poniedziałek zwolnienia za kaucją pierwszej osoby oskarżonej o nawoływanie do secesji i działalność terrorystyczną na mocy nowego kontrowersyjnego prawa o bezpieczeństwie państwowym – podała publiczna stacja RTHK.

23-letni Tong Ying-kit jest podejrzany o wjechanie motorem w grupę policjantów 1 lipca, gdy przy okazji 23. rocznicy przekazania Hongkongu Chinom w mieście trwały protesty przeciw nowemu prawu. Według władz oskarżony miał przy sobie flagę z napisem "Wyzwolić Hongkong, rewolucja naszych czasów".

Slogan ten, często używany przez prodemokratycznych demonstrantów w Hongkongu, został przez władze regionu uznany za nawoływanie do separatyzmu. Jego używanie może być sprzeczne z nowym prawem o bezpieczeństwie państwowym - ostrzegały władze.

Tong pojawił się w w poniedziałek w sądzie na wózku inwalidzkim. Nie był obecny na poprzednim posiedzeniu, ponieważ przebywał w szpitalu w związku z odniesionymi obrażeniami.

Prokuratura wniosła o odroczenie sprawy o trzy miesiące do 6 października, by dać policji czas na analizę nagrań z kamer monitoringu - podała RTHK.

Sąd odmówił wypuszczenia Tonga za kaucją, powołując się na artykuł 42. nowego prawa, zgodnie z którym sędzia nie powinien zwalniać oskarżonych z aresztu, jeśli podejrzewa, że mogą oni w dalszym ciągu zagrażać bezpieczeństwu państwowemu.

Również w poniedziałek wpływowy działacz demokratyczny Joshua Wong nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa nawoływania do udziału w nielegalnym zgromadzeniu w czasie antyrządowych protestów w 2019 roku. Do podobnego czynu przyznała się natomiast inna działaczka Agnes Chow. Sprawa obojga aktywistów została odroczona do 5 sierpnia - podała agencja Reutera.

Wong i Chow kierowali prodemokratyczną grupą Demosisto, nawołującą do samostanowienia Hongkongu. Grupa rozwiązała się w ubiegłym tygodniu, kilka godzin po zatwierdzeniu przez Pekin prawa o bezpieczeństwie państwowym dla Hongkongu.

Nowe prawo przewiduje karę nawet dożywotniego więzienia za działalność wywrotową, separatystyczną i terrorystyczną oraz zmowę z zagranicznymi siłami w celu podważenia bezpieczeństwa państwowego. Dopuszcza również możliwość sądzenia podejrzanych w Chinach kontynentalnych.

Według władz prawo wymierzone jest tylko w wąską grupę osób zagrażających bezpieczeństwu państwowemu. Zdaniem krytyków oznacza ono koniec wolności i praworządności, które odróżniały Hongkong od Chin kontynentalnych.

1 lipca przeciwko nowym przepisom protestowały na ulicach Hongkongu tysiące osób. Policja użyła gazu łzawiącego, gumowych kul i armatki wodnej. Zatrzymano około 370 osób, w tym 10 na podstawie nowego prawa. Część z nich miała przy sobie materiały nawołujące do secesji - informowała policja.

Z Kantonu Andrzej Borowiak