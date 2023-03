Saich: Chiny raczej nie dostarczą Rosji broni

Chiny raczej nie będą obecnie dostarczały broni dla atakującej Ukrainę Rosji, ponieważ obawiają się zachodnich sankcji, a dostawy uzbrojenia przekreśliłyby ich relacje z UE – ocenia prof. Anthony Saich z Uniwersytetu Harvarda.

Według niego dostawy broni z Chin dla Rosji są obecnie "bardzo mało prawdopodobne", mimo pogarszających się relacji pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Obawy Chin w tym kontekście nie dotyczą bowiem tylko USA, ale również ich stosunków z Unią Europejską, które są już bardzo kruche.

"Chiny starały się rozluźnić więzi pomiędzy USA a UE" zauważa Saich

"To przekreśliłoby wszelkie takie próby" - podkreśla badacz, oceniając przy tym, że interesująca w tym kontekście może być planowana na kwiecień wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Chinach.

Pekin powstrzymuje się przed otwartym, militarnym wspieraniem Moskwy w wojnie, ponieważ obawia się zachodnich sankcji i utraty dostępu do zachodnich rynków. Chiny udzielają natomiast Rosji poparcia retorycznego i pomagają jej, kupując rosyjskie produkty - zaznacza Saich.

Według niego przywódca Chin Xi Jinping "wyraźnie widzi w Rosji ważnego partnera w jego próbach budowy globalnego porządku, który nie jest zdominowany przez USA", a "osłabiona Rosja jest korzystna dla Chin". Granica lądowa i dostęp do rosyjskich surowców są ważne z punktu widzenia tego, co Xi uznaje za długoterminową konfrontację z USA.

"Dlatego wiele musiałoby się wydarzyć, by to wsparcie się skończyło. Myślę, że wiązałoby się to z całkowitą porażką inwazji lub usunięciem Putina jako przywódcy Rosji" - ocenia Saich, który jest dyrektorem Instytutu Fundacji Rajawali dla Azji w Szkole Kennedy'ego na Uniwersytecie Harvarda.

Na trwającej w Pekinie sesji parlamentu chińskie władze zaostrzyły retorykę przeciwko USA, oskarżając je o problemy ładu międzynarodowego, a nawet wewnętrzne kłopoty Chin. Jednak, jak podkreśla Saich, konfrontacja ma swoje ograniczenia, nie tylko w sferze militarnej.

Chiny potrzebują dostępu do globalnych rynków finansowych

"Ich handel z USA i Zachodem pozostaje solidny. Dopóki tego rodzaju czynniki wchodzą w grę, ciężko będzie Chinom naciskać zbyt mocno" - ocenia ekspert.

Komunistyczne władze ChRL nie potępiły rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. Pekin sprzeciwia się również sankcjom nakładanym na Moskwę przez państwa zachodnie i ich sojuszników, określając je jako "jednostronne".

Władze USA oceniły niedawno, że Chiny rozważają dostawy broni i amunicji do Rosji, i stanowczo przestrzegły Pekin przed takim krokiem. Dyplomacja UE określiła potencjalne dostawy uzbrojenia jako "czerwoną linię", której Chiny nie powinny przekraczać.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena nie pokazała jak dotąd dowodów na rzekome plany dostaw broni z Chin do Rosji. Dziennik "Wall Street Journal" informował natomiast, cytując dane rosyjskiego urzędu celnego, że Rosja sprowadzała z Chin towary o podwójnym, cywilno-wojskowym zastosowaniu, w tym sprzęt nawigacyjny i części, które mogą być użyte w myśliwcach.