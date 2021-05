Salvini proponuje utworzenie nowej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim

Lider włoskiej Ligi Matteo Salvini zaproponował utworzenie w Parlamencie Europejskim nowej siły politycznej z przedstawicieli grup: Tożsamość i Demokracja, w której jest jego partia, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, gdzie jest PiS, a także - Europejskiej Partii Ludowej.

"Tożsamość i Demokracja, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy oraz Europejska Partia Ludowa i (premier Węgier Viktor) Orban. Nadszedł czas, by połączyć to wszystko, co najlepsze z tych trzech grup i zacząć odgrywać decydującą rolę w Parlamencie Europejskim" - oświadczył Salvini w niedzielę w Cascais w Portugalii. Przybył tam na konferencję jego macierzystej grupy w PE pod hasłem "Projekt innej Europy".

Salvini zaznaczył: "Zaproponowałem następne spotkanie w czerwcu, we Włoszech albo w Polsce. Mam nadzieję, że nikt nie będzie zazdrosny ani nie będzie miał postawy blokującej, bo stawką jest Europa".

Cytowany przez Ansę przywódca prawicowej Ligi stwierdził, że w Unii rozwiązania wymagają kwestie imigracji, rodziny.

"W niektórych kwestiach potrzebny jest w Brukseli ktoś, kto powie +nie+ najmowi macic i adopcji (dzieci) przez gejów" - mówił Salvini. Dodał: "Mam nadzieję, że także w Europejskiej Partii Ludowej są tacy, którzy nie godzą się na to, aby być podwładnymi lewicy".

"Europa to nie Unia Europejska, to nie euro. To miliony Europejczyków" - przekonywał Salvini.

"Media traktują to jako spotkanie ekstremistów, ale my tu niesiemy zasiew. Możemy być pierwszą partią z co najmniej 130 parlamentarzystami" - powiedział Matteo Salvini.

W piątek na rozmowach z kierownictwem PiS w Warszawie była liderka prawicowej partii Bracia Włoch Giorgia Meloni. Oba te ugrupowania należą do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Także Salvini rozmawiał wcześniej z Prawem i Sprawiedliwością i Orbanem, ostatnio - w kwietniu w Budapeszcie.