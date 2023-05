Salwador: Przedłużenie trwającego od roku stanu wyjątkowego

Ogłoszone przez Nayiba Bukele , prezydenta Salwadoru, przedłużenie w tym kraju trwającego od przeszło roku stanu wyjątkowego pogłębiło zaniepokojenie opinii publicznej Ameryki Łacińskiej sytuacją w tym kraju, poinformowali w sobotę eksperci ONZ.

W Salwadorze na 6,3 miliona ludności przypadało już w marcu ponad 67 tys. więźniów oskarżonych o przynależność do zbrojnych band handlarzy narkotyków.

Oficjalne statystyki rządowe wykazują, że terroryzowany przez mafie narkotykowe Salwador, jeden z najuboższych krajów Ameryki Łacińskiej, ma największą na świecie liczbę więźniów w stosunku do liczby ludności: około sześciuset na każde sto tysięcy mieszkańców.

Eksperci ONZ postulują niezwłocznego odwołania stanu wyjątkowego w Salwadorze, zarzucając rządowi Bukele, iż w imię osiągnięcia celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i zwalczania mafii narkotykowej "nadużywa swych uprawnień i łamie prawo" zezwalając policji i wojsku na arbitralne "aresztowanie bez nakazu każdego obywatela".

Stwierdzają oni, że zatrzymanym obywatelom "odmawia się z reguły prawa do obrony i sprawiedliwego sądu". "Obrońcy zatrzymanych mają nie więcej niż trzy do czterech minut na zabranie głosu", a "sąd podejmuje wstępne decyzje o osadzeniu w areszcie jednocześnie w stosunku do czterystu, a nawet pięciuset podejrzanych o handel narkotykami i stosowanie przemocy".

"Takie metody postępowania - stwierdzają eksperci ONZ - stwarzają również niebezpieczeństwo represjonowania osób, które zamieszkują w najuboższych dzielnicach i rejonach i same były w przeszłości ofiarami przemocy ze strony band przestępczych".

Większość bezpodstawnie pozbawionych wolności trafia razem z ujętymi członkami band handlarzy narkotyków i innych przestępców do "Ośrodka Penitencjarnego dla Terrorystów" mogącego pomieścić 40 tys. więźniów. Jego uroczystej inauguracji dokonał ostatniego dnia stycznia tego roku prezydent Nayib Bukele.

"W kraju o największej na świecie liczbie osadzonych w więzieniach w stosunku do liczby ludności będą tu przebywać tysiące zatrzymanych w toku działań, które rząd nazywa "wojną ze zorganizowaną przestępczością" - napisał reporter BBC obecny na inauguracji ośrodka.

Kompleks zajmujący powierzchnię 116 hektarów z których 23 ha zajmują budynki więzienne, został zbudowany na terenach wiejskich w pobliżu miejscowości Tecoluca, 74 kilometry na południe od stolicy, San Salvadoru. Ma 19 wież wartowniczych i jest strzeżony przez 600 żołnierzy i 250 policjantów.

Salwadorski minister robót publicznych Romeo Rodriguez nazwał z dumą ten zakład karny "największym więzieniem Ameryki".