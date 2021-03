Samochód, który uległ wypadkowi w Kalifornii, wjechał do USA nielegalnie

Samochód, który uległ we wtorek wypadkowi w południowej części Kaliforni, wjechał do Stanów Zjednoczonych nielegalnie - wynika z danych amerykańskiej straży granicznej ujawnionych w środę. W wypadku zginęło 13 imigrantów.

Samochód przewoził z Meksyku łącznie 25 osób. Do zderzenia Forda Expedition z 1997 roku z przewożącą piasek ciężarówką Peterbilt doszło o godz. 6 rano na skrzyżowaniu drogi stanowej 115 z lokalną w pobliżu miejscowości Holtville, w odległości nieco ponad 15 km od granicy. Na miejscu zginęło 12 osób, a jedna osoba zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Urzędnik meksykańskiego rządu potwierdził, że co najmniej dziesięcioro zabitych było obywatelami tego kraju.

Wcześniejsze, wtorkowe doniesienia kierownictwa regionalnego pogotowia ratunkowego w El Centro mówiły o 15 ofiarach śmiertelnych; pięć osób odniosło poważne obrażenia.

Dziennik "USA Today" powołując się federalny Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) podał w środę, że SUV marki Ford przedostał się do Stanów Zjednoczonych przez trzymetrowy otwór wycięty w ogrodzeniu granicznym. Podejrzewa się, że wszyscy pasażerowie wjechali do USA nielegalnie.

Według CNN Specjalni agenci z biura śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) w San Diego prowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie, czy w grę wchodził przemyt ludzi.

Szef zespołu badającego okoliczności katastrofy z kalifornijskiego oddziału przygranicznej drogówki, Omar Watson poinformował w środę, że w samochodzie nie było tylnych siedzeń. W środku, łącznie z kierowcami, znajdowało się 27 osób, chociaż prawo zezwala maksymalnie na obecność siedmiu-ośmiu osób w takim pojeździe.

"Byłoby przedwczesne, gdybym spekulował, co spowodowało kolizję. (…) Rodziny zabitych i rannych, a także opinia publiczna zasługują na to, by wpierw przeprowadzić pełne i dokładne śledztwo" - zaznaczył Watson.

Jak dodał, w wyniku kolizji kilka osób zostało wyrzuconych z Forda, innym trzeba było natomiast pomóc się stamtąd wydostać; jeszcze inni wyszli sami.

Wstępny raport policji drogowej opublikowany we wtorek stwierdza m.in., że pojazd prowadzony przez 28-letniego obywatela Meksyku, "wjechał na skrzyżowanie wymuszając prawdopodobnie pierwszeństwo przed ciężarówką. Kierowca zginął na miejscu. Nie jest jasne, czy zatrzymał się przed znakiem STOP na skrzyżowaniu".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski