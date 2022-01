Samolot lecący z USA do Izraela zawrócił, bo dwóch pasażerów bezprawnie zajęło miejsca w klasie biznesowej

Samolot linii United Airlines lecący z Nowego Jorku do Izraela zmuszony był zawrócić, gdy na jego pokładzie wybuchła awantura. Dwóch pasażerów z biletami upoważniającymi do lotu klasą ekonomiczną bezprawnie przesiadło się do klasy biznesowej - podał dziennik "the Jerusalem Post" w piątek.

Według naocznego świadka stewardesy podeszły do dwóch izraelskich pasażerów siedzących w klasie biznes i poprosiły o okazanie biletów, żeby sprawdzić, czy mieli prawo tam siedzieć. Kiedy odmówili doszło do kłótni.

Ostatecznie piloci zdecydowali o zawróceniu samolotu. Po wylądowaniu niesforni pasażerowie musieli opuścić jego pokład.

Roi Lotan, świadek zdarzenia, w rozmowie z Channel 12 powiedział, że samolot z powodu restrykcji covidowych był "w połowie pusty", więc dwójka podróżujących obywateli Izraela prawdopodobnie postanowiła wykorzystać okazję.

United Airlines w oświadczeniu oznajmiło, że przede wszystkim ceni bezpieczeństwo pasażerów i że nie będzie tolerowało niewłaściwych zachowań.