San Marino: Zbiorowa odporność została osiągnięta

W Republice San Marino została osiągnięta zbiorowa odporność - poinformowały we wtorek władze sanitarne jednego z najmniejszych i najstarszych państw świata. Ponad 90 procent mieszkańców zaszczepionych przeciw Covid-19 otrzymało tam rosyjski preparat Sputnik V.

Szczepienia zakończyło 70 procent 33-tysięcznej ludności enklawy położonej na terytorium Włoch.

Kampania szczepień rozpoczęła się tam w marcu, a więc z opóźnieniem w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Władze San Marino, które nie należy do UE, kupiły szczepionki samodzielnie, przede wszystkim rosyjskiego Sputnika.

Preparat ten nie jest uznawany przez Europejską Agencję Leków, co oznacza kłopoty dla mieszkańców republiki na terenie Włoch. Nie mają oni bowiem unijnej przepustki Covid-19, która od 6 sierpnia będzie w całej Italii wymagana przy wejściu do restauracji i barów w zamkniętych pomieszczeniach, do siłowni, na basen, do kina i teatru oraz na imprezy masowe, w tym sportowe.