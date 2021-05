Sanchez: Polska i Hiszpania mogą wnieść bardzo wiele do UE, często wspólnie

Polska i Hiszpania mogą wnieść bardzo wiele do Unii Europejskiej, często wspólnie - podkreślił w poniedziałek premier Hiszpanii Pedro Sanchez po zakończeniu XIII polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych. Przedstawiciele obu rządów rozmawiali m.in. nt. projektów "zielonego wodoru" czy "cloud computing".

Sanchez mówił na konferencji prasowej, że Polska i Hiszpania mają "ogromne możliwości" współpracy m.in. w ramach NATO. "Jesteśmy za tym, aby zintensyfikować nasze wysiłki w tej dziedzinie" - dodał hiszpański premier. Zaznaczył, że w jednej z podpisanych w poniedziałek polsko-hiszpańskich deklaracji jest mowa o cyberbezpieczeństwie.

Przedstawiciele Hiszpanii i Polski rozmawiali ponadto o projektach europejskich, które interesują oba państwa. "Chcemy powiedzieć Unii Europejskiej i Radzie, że być może nadszedł moment, żeby podjąć od nowa działania. Uczestniczymy w różnych interesujących projektach, chociażby takich jak projekt +zielonego wodoru+ czy +cloud computing+. Podpisaliśmy wspólną deklarację, podpisaliśmy sześć protokołów porozumienia, bardzo ambitnych, zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu dwustronnym" - powiedział Sanchez.

Według niego, to dowód, że hiszpańsko-polskie relacje są bardzo ważne dla obu krajów. "Chciałbym raz jeszcze potwierdzić zobowiązanie do tego, aby te konsultacje odbywały się regularnie, co roku, tak, jak kiedyś. Mamy wiele do zrobienia, możemy razem wiele zrobić. Myślę, że Polska i Hiszpania mogą wnieść bardzo wiele do Unii Europejskiej, często wspólnie" - zaznaczył Sanchez.

autorzy: Marta Rawicz, Rafał Białkowski

mkr/ rbk/ par/