Sankcje dla Mińska są dotkliwe. Doradca S. Cichanouskiej: możliwa erozja władzy

Sankcje są dowodem na to, że kraje demokratyczne mogą skutecznie uderzać w tych, którzy zasady demokracji łamią - mówi w rozmowie z WNP.PL Aleś Alachnovič, przedstawiciel do spraw reform gospodarczych białoruskiej prezydent elekt, Swiatłany Cichanouskiej.

- Trzeba będzie poczekać na efekty ostatnich decyzji. Szczególnie tych amerykańskich. Do tej pory reżim Łukaszenki nigdy nie był objęty sankcjami sektorowymi. Najczęstsze wprowadzane były sankcje personalne. Także wobec samego Łukaszenki i jego rodziny. To jednak za bardzo Łukaszenki nie bolało. Bo nawet, gdy nie był on objęty sankcjami to praktycznie nikt z demokratycznej części Europy go nie zapraszał. Pieniędzy na Zachodzie też Łukaszenka nie trzyma. Inni biznesmeni często wynajmowali na Zachodzie lobbystów, którzy różnymi sztuczkami prawnymi doprowadzali do wykreślenia danej osoby z listy sankcyjnej. Nawet białoruskie media państwowe ignorowały tego rodzaju decyzje Zachodu.W Mińsku widzi się solidarne działanie całego demokratycznego Zachodu. To może powodować erozję wewnątrz obecnej elity władzy i do napięć społecznych, gdy zabraknie pieniędzy na realizację programów socjalnych czy wypłatę emerytur. Na dodatek przecież trzeba opłacić tysiące ideologów zatrudnionych sztucznie w każdej prawie firmie. Dużo też kosztuje utrzymanie mediów państwowych, służb specjalnych.O tym, że obecne sankcje są potencjalnie bardzo bolesne świadczy nerwowa reakcja reżimu na ich ogłoszenie. W państwowej telewizji nagle ukazały się komentarze o tym, że Zachód gra losem zwykłych Białorusinów. Zaczęło się też wymuszanie na pracownikach poszczególnych firm pisania listów protestacyjnych do instytucji krajów – uczestników sankcji. Posunięto się też do wyrzucenia ambasadorów Polski, Litwy, Łotwy, przedstawiciela Unii Europejskiej. Zaczęto też organizować pikiety pod przedstawicielstwami poszczególnych krajów. Choć oczywiście są kraje, które nadal prowadzą interesy z przedstawicielami reżimu Łukaszenki. Takie jak Chiny, Brazylia czy Indie.- Białoruś eksportowała głównie do Niemiec około 1,5 miliona ton surowej ropy rocznie. Za ubiegły rok sprzedaż tego surowca przyniosła około 300 milionów dolarów. Ponadto eksportowane są wyroby naftowe, które powstają dzięki przerobowi rosyjskiej ropy. Kierunkiem tego eksportu są przede wszystkim kraje sąsiednie: Ukraina, Litwa, Łotwa, a nawet Polska. Część tej sprzedaży była ekspediowana do Wielkiej Brytanii lub Rotterdamu, do hubów magazynujących produkty do dalszej odsprzedaży. W ubiegłym roku strona białoruska otrzymała z tytułu tej sprzedaży około 2,7 miliarda dolarów.Nawozy potasowe to w przeliczeniu za ubiegły rok 2,4 miliarda dolarów. Ich eksport to głównie kraje odległe: Brazylia, Chiny, Indie. Dużo mniej sprzedaje się nawozów do Unii Europejskiej, nie więcej jak 8 proc. całości, także do Rosji, Norwegii, USA. Łącznie więc ten eksport w roku 2020 to około 5,5 miliarda dolarów. A przecież 2020 rok to rok covidowy, w którym doszło do spadku cen wyrobów naftowych, jak i ropy na rynkach światowych. Do tego przez pierwsze trzy miesiące 2020 r. Białoruś w ogóle nie importowała rosyjskiej ropy przez konflikt z Moskwą na tle rozliczeń za surowiec. Czyli także i produkcja, a co za tym idzie eksport, były mniejsze. Za rok 2019 było to prawie 10 miliardów dolarów. To prawie 30 proc. wartości białoruskiego eksportu.Do niedawna sankcje dotyczące wyrobów naftowych nie były aż tak bolesne, bo wyroby te odbierał np. Londyn. Teraz jednak Wielka Brytania przyłączyła się do sankcji. Unia Europejska też zakazała tranzytu towarów podlegających sankcjom przez swoje terytorium. A przecież do niedawna większość z tych nawozów była eksportowana przez port w Kłajpedzie. Belaruskali miał z tym portem umowę podpisaną do końca 2023 roku. Teraz mimo, że teoretycznie Unia nie zmieniła zasad swojego embarga, to decyzja USA doprowadza do tego, że jakakolwiek transakcja w dolarach USA może być bez kłopotu zablokowana. Bo płatność musi przejść przez rachunek korespondencyjny w banku amerykańskim.Teoretycznie można sobie wyobrazić, że eksport nawozów na najważniejsze z białoruskiego punktu widzenia rynki (Brazylia, Chiny, Indie) może być realizowany w innej walucie oraz nawet z ominięciem portu w Kłajpedzie. Tylko czy firmy z tych krajów (szczególnie z Brazylii czy Indii) zechcą ryzykować swoje kontakty w USA?Bardzo wiele tu zależy od tego, jak Amerykanie będą interpretować decyzje swoich władz. W samej decyzji rządowej wpisane jest wręcz, że zakazane są próby ominięcia sankcji. To może być traktowane dwuznacznie. Z jednej strony może to dotyczyć tylko obywateli i firm amerykańskich. Może też dotyczyć wszystkich firm z całego świata, które prowadziłyby jakąkolwiek działalność w kierunku białoruskim. Tego rodzaju sankcje praktykowano wobec Iranu. Niektórzy kontrahenci Persów próbowali więc tworzyć nowe firmy, które łatwo było zlikwidować w przypadku objęcia ich amerykańskimi sankcjami. Ten model oznaczałby jednak konieczność dużych obniżek cen przez białoruskiego eksportera, bo ryzyko kosztuje. W przypadku Iranu takie obniżki nawet sięgały 30 proc. ceny wyjściowej.Sankcje mają też efekt pośredni. Banki czy firmy consultingowe odradzają swoim klientom współpracę z jakimikolwiek partnerami z państw objętych sankcjami. Niezależnie od branży. Trzeba pamiętać, że sankcje, które obecnie wprowadzają Amerykanie ,dotyczą nie tylko konkretnych firm, ale i także spółek - „córek”, a także kontrahentów.- Na początku tymi działaniami byli zainteresowani rosyjscy importerzy, bo tych towarów po prostu na rynku rosyjskim brakowało. Obecnie zainteresowanie strony rosyjskiej jest dużo mniejsze, bo w międzyczasie urosła ich produkcja rolna i przetwórstwo. Ponadto białoruskie firmy, także przez sankcje, mają utrudniony dostęp do zachodnich firm ubezpieczeniowych oraz do kredytów obrotowych, co utrudnia jakiekolwiek kontakty gospodarcze z potencjalnymi partnerami zachodnimi.Ponadto tego rodzaju wymiana jest obarczona także innymi ryzykami. Wystarczy, że nieobliczalny Łukaszenka stwierdzi w pewnym momencie, że towary jadące do Rosji, to jednak jest kontrabanda i trzeba je skonfiskować. Ciągle też nie można być pewnym stabilności na granicy białorusko – rosyjskiej. A Putin jednym swoim ukazem może zamknąć granicę dla towarów z Białorusi. Takie precedensy też się zdarzały.- To tylko dowodzi, że z obecnymi władzami białoruskimi każda współpraca jest ryzykiem. Czy uda się to zrealizować? Sam pomysł jest tak absurdalny, że wszystkiego można się spodziewać. Z drugiej strony często tak rzucanych pomysłów nikt później nie realizuje.Do kategorii niezrozumiałych decyzji zaliczam tak samo zmuszenie polskiego samolotu do lądowania w Mińsku i aresztowanie Romana Protasiewicza czy próba wymuszenia powrotu z Tokio sportsmenki.- To była perełka białoruskiej gospodarki. W roku 2005 w Mińsku założono park wysokich technologii. Powstające tam firmy IT miały bardzo preferencyjne warunki do rozwoju. Ulgi podatkowe, symboliczne czynsze, niskie składki na ubezpieczenie społeczne. W tak dogodnych warunkach IT pączkowało w tempie 30-40 proc. rocznie. W roku 2019 sektor ten odpowiadał za 50 proc. rocznego przyrostu PKB. Sprzedaż sektora to w 90 proc. eksport do najbogatszych krajów świata.Z usług białoruskich firm korzystały takie jakie firmy, jak Microsoft, Amazon, Google, IBM. Teraz białoruscy programiście emigrują, a ze znalezieniem pracy w innym kraju kłopotu nie mają. Wedle ostrożnych obliczeń wyjechało za granicę już co najmniej 15 proc. programistów. Ci ludzie zarabiali głównie na eksporcie swoich usług. Pieniądze wydawali na Białorusi. Teraz wydają w innych krajach. Tym sposobem gospodarka Białorusi ponosi bardzo wymierne straty.Białoruski sektor IT na razie jeszcze funkcjonuje, ale przestał się już rozwijać. Jeśli sytuacja na Białorusi nie zmieni się, to wyjadą następni programiści i może nastąpić załamanie branży.- Biznes zagraniczny stara się nie angażować w spory polityczne na Białorusi. Jednak na Zachodzie zaczęto lobbować za tym by wielkie koncerny obecne na Białorusi przestały zamawiać czas reklamowy w telewizji państwowej. Funkcjonuje też nieoficjalna lista firm państwowych, od których zachodnie koncerny nie powinny kupować żadnych towarów.Funkcjonariusze reżimu jednak widzą te manewry. Gdy potencjalni sponsorzy mistrzostw świata w hokeju, które miały się odbyć w Mińsku, odmówili swojego udziału w promowaniu imprezy, to Łukaszenka zakazał sprowadzania na Białoruś samochodów Skoda, kremów Nivea oraz olei samochodowych Liquid. Część firm więc stara się o relokację swojej produkcji. Na Białorusi działa fabryka należąca do szwajcarskiego koncernu Stadler, która zatrudnia ponad 1000 pracowników. Właśnie ogłoszono, że firma ma przenieść swoją produkcję na Ukrainę. Ikea natomiast budowała olbrzymi salon sprzedaży w Mińsku. Budowa jednak została wstrzymana mimo znacznego zaawansowania inwestycji. W sumie inwestycje zagraniczne na Białorusi spadły w stosunku do roku 2019 o ponad 10 proc..- Monokultura eksportowo-importowa nie jest korzystna dla Białorusi. W latach dziewięćdziesiątych kraje bałtyckie czy Polska też handlowały przede wszystkim z dawnym ZSRR czy potem Rosją. Potrafiono jednak to zmienić. Podobnie w późniejszych latach stało się z gospodarką gruzińską czy mołdawską. Obecnie robi to także Ukraina.- Białoruś będzie przeprowadzać zmiany w gospodarce ponad 30 lat po innych krajach z dawnego bloku państw socjalistycznych. Można więc unikać błędów, które wtedy były popełniane. Ponadto 50 proc. gospodarki już jest prywatna, co stanowi bazę do zmian. Oczywiście nie da się wykluczyć, że takie zmiany strukturalne pociągną za sobą pewne kłopoty, ale nie będzie to miało takiego wymiaru jak choćby w Polsce początku lat dziewięćdziesiątych.Nad metodami zmian pracuje już obecnie kilkunastu znanych ekonomistów białoruskich, którzy wyemigrowali wcześniej z kraju. Należę do tego grona. Pracy jest bardzo dużo, trzeba zacząć od uniezależnienia banku centralnego od polityków. Trzeba też stłumić inflację, usamodzielnić ekonomicznie przedsiębiorstwa państwowe, tak by nie trzeba było do nich dokładać.Szukamy wzorców w różnych krajach, w Rosji udało się skutecznie zrestrukturyzować kopalnie węgla kamiennego, Finlandia to dla nas wzór finansowania oświaty, z kolei Ukraińcom udało się dobrze przeprowadzić tzw. małą prywatyzację.- Oczywiście, firmy białoruskie będą na tej zmianie bardzo traciły. Wystarczy spojrzeć na mapę i policzyć kilometry. Co prawda rosyjskie koleje obniżyły taryfy przewozowe o 50 proc. teraz jednak, gdy białoruskie firmy przez sankcje nie będą korzystać z litewskich i łotewskich portów, to już w Moskwie mówi się o powrocie taryf do poprzedniego poziomu.Ostateczny bilans strat poznamy, gdy przyjdzie czas całościowych wyliczeń. Już jednak wiadomo, że na samych nawozach potasowych Belaruskali traci kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie przez wydłużenie tras.- Jak na razie z tą elektrownią są same kłopoty. Nie dość, że samą budowę pierwszego bloku zakończono trzy lata po ustalonym terminie – dopiero jesienią ubiegłego roku - to już kilka razy siłownia była wyłączana z powodu problemów technicznych. Ten jedyny blok energetyczny pracuje obecnie na połowie mocy, więc produkuje niewiele energii. Całość jest „konsumowana” na Białorusi.Kolejnym kłopotem związanym z siłownią jest brak wystarczającej infrastruktury przesyłowej. Na jej budowę brakuje pieniędzy. Obecnie budowa kolejnego bloku jest już tak zaawansowana, że trudno sobie wyobrazić jej porzucenie.- Łukaszenka spalił wszystkie mosty w kontaktach międzynarodowych. Zachowuje się tak, jakby już nie liczył na jakąkolwiek normalizację stosunków z kimkolwiek. Moim zdaniem jest dryf przed upadkiem. Trudno jednak powiedzieć, jak długo ta sytuacja będzie trwała. Im dłużej tym gorzej dla Białorusi i Białorusinów.