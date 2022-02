Sankcje gospodarcze mogą nie powstrzymać Putina; szybciej zrobi to wiosna

Portugalskie media, szeroko podejmując we wtorek temat gospodarczych sankcji unijnych i amerykańskich nałożonych na władze Rosji, wskazują, że imperialnych zapędów Kremla mogą one nie powstrzymać. Wskazują, że szybciej stanie się to za sprawą zmiany pogody.

W ocenie telewizji publicznej RTP Kreml przed uznaniem niepodległości samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej spodziewał się, że kraje Zachodu nałożą na Rosję kolejne sankcje. "Dla moskiewskiego reżimu nie są one zaskoczeniem" - odnotowała portugalska stacja.

RTP twierdzi, że putinowska Rosja będzie próbowała zrekompensować sobie straty w relacjach gospodarczych z UE i USA w Chinach. Wskazują, że taka sytuacja będzie niezwykle korzystna dla Pekinu, który "prawdopodobnie kupi gaz ziemny po wyraźnie zaniżonych cenach".

Według przewidywań publicznej telewizji Portugalii wraz z eskalacją agresji ze strony Rosji wachlarz sankcji będzie się poszerzał, co już teraz bierze pod uwagę Kreml.

"Tym, co teraz naprawdę może powstrzymać Rosję przed operacją zbrojną przeciwko Ukrainie, to nadchodząca wiosna i roztopy. Błotnisty, grząski teren bardzo utrudnia bowiem prowadzenie szybkiej ofensywy militarnej" - oceniła telewizja RTP.

Z kolei CNN Portugal spodziewa się, że Putin nie zadowoli się Donbasem i będzie chciał podbić całą Ukrainę.

"Od zakończenia drugiej wojny światowej w 1945 r. żaden kraj nie zgromadził jeszcze dookoła swojego sąsiada około 200 tys. żołnierzy, aby następnie zaniechać ofensywy na dużą skalę" - oceniła portugalska stacja.

Z Lizbony Marcin Zatyka