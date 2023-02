Sankcje nie złamały Rosji. Ale pokazały, ilu jest chętnych, by je omijać

Po roku obowiązywania sankcji, które dotknęły rosyjską gospodarkę, można odnieść wrażenie, że przeżywa ona kryzys, ale o zapaści trudno mówić... Nadal realizowane są przepływy o wartości setek milionów dolarów przez instytucje finansowe, nierespektujące żadnych zakazów.

Pomimo wprowadzenia kilku pakietów sankcji gospodarka rosyjska nie jest na skraju upadku.

Wojna niesie za sobą, obok wielu problemów, możliwości zarabiania dużych pieniędzy.

Wojna zburzyła światowy porządek gospodarczy.

Amerykańska uczelnia Yale School of Management co kilka tygodni aktualizuje rosyjską "listę wstydu". Znajdują się na niej firmy, banki, fundusze inwestycyjne, aktywnie działające w Rosji - pomimo wprowadzenia sankcji.

Profesor Jeffrey Sonnenfeld - ze swoim zespołem badawczym - na bieżąco analizuje obecność zagranicznego biznesu w kontaktach z rosyjskimi firmami i państwową administracją.

Agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę - oprócz konsekwencji politycznych, strategicznych, ogromnych strat w majątku trwałym - przyniosła ból i cierpienie milionom Ukraińców. W ciągu zaledwie kilku dni został zburzony zarazem misternie budowany przez ostatnie dziesięciolecia porządek powiązań gospodarczych. Nie jest tajemnicą, że Zachód niemal 30 lat temu dokonał bowiem globalnego podziału relacji ekonomicznych...

W ramach gospodarczego podziału świata Rosja miała dostarczać tanie surowce

Z jednej strony - w ramach tego układu - Daleki Wschód, czyli głównie Chiny, ale także m.in. Wietnam, Tajlandia, Tajwan, Malezja czy Filipiny zostały zakwalifikowane jako dostawcy gotowych wyrobów i części niezbędnych do prowadzenia produkcji w państwach Unii Europejskiej.

Z drugiej strony ropa naftowa, ale także gotowe produkty - czyli olej napędowy, benzyny, ciężki olej opałowy, gaz ziemny oraz ruda żelaza, mangan, miedź, metale ziem rzadkich, platyna, złoto, srebro, kobalt, lit, gazy techniczne, nawozy sztuczne i setki innych półproduktów i surowców - miały pochodzić głównie z Rosji.

Praktycznie trudno znaleźć branżę, która nie prowadziła biznesów z Rosją czy rosyjskimi firmami. Przemysł motoryzacyjny, bankowość i ubezpieczenia, poszukiwania i wydobycie węglowodorów i innych kopalin, handel, gastronomia, aeronautyka, przemysł meblowy, spożywczy czy chemiczny... Ta lista jest tak długa, że praktycznie mogłaby wypełnić kilka stron.

I nagle wystarczyło kilka decyzji politycznych i ekonomicznych, aby trudne, ale jednak dochodowe projekty, zostały przestawione na tryby gospodarki działającej w warunkach wojennych.

Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia wprowadziły "z dnia na dzień" sankcje na eksport i import z rosyjskimi firmami; rosyjskie banki wykluczono z systemu rozliczeń międzynarodowych przelewów SWIFT, a depozyty - w postaci gotówki, złota, obligacji korporacyjnych i obligacji rządowych - czy akcje zostały zablokowane. Łącznie: to kilkaset miliardów dolarów, euro, funtów brytyjskich...

Nałożono także wiele zakazów dla oligarchów wspierających wojenną strategię prezydenta Rosji Władimira Putina. Dużym echem odbiła się ogólnoświatowa akcja poszukiwania ich jachtów, które przejmowane były przez straż graniczną i policję różnych krajów. Jak się okazało jednak po kilku miesiącach: ledwie w kilku krajach dokonała się faktyczna konfiskata. We Francji, Włoszech, Turcji, ale także Hiszpanii, Egipcie czy Grecji względy proceduralne uniemożliwiły pozbawienia Rosjan praw własności. Podobnie stało się z rezydencjami na Lazurowym Wybrzeżu czy mieszkaniami nad Jeziorem Genewskim.

Wiele krajów - w imię bezpieczeństwa energetycznego - nadal kupowało rosyjską ropę naftową i gaz ziemny

Z wojną, jej konsekwencjami, uciążliwościami, ale także z kosztami dla zwykłych obywateli, poszczególnych gospodarek państw unijnych musieliśmy nauczyć się żyć.

Najpierw pojawił się szok, związany z odcinaniem kolejnych krajów od dostaw gazu ziemnego. Potem przyszła kolej na samoograniczenie zakupów ropy naftowej, aż - także w ramach sankcji - wstrzymano zakupy realizowane drogą morską.

Ostatnim na razie etapem stało się odcięcie się od dostaw oleju napędowego produkowanego w rosyjskich rafineriach i pilne poszukiwanie nowych rynków zaopatrzenia w co najmniej 1 milion ton diesla dziennie...

Pamiętamy spektakularne decyzje wielu firm, które jednoznacznie postanowiły wycofać się z Rosji. Coca-Cola i Pepsi-Cola wstrzymała produkcję napojów z wykorzystaniem swoich koncentratów. McDonald’s sprzedał swoje restauracje w Rosji i zakazał wykorzystywania logo. Heineken, Carlsberg nie rozlewają już tam piwa, a Shell i Equinor nie prowadzą wspólnego wydobycia ropy naftowej. Renault, Nissan, BMW czy Kia wycofały się z produkcji i montażu samochodów. Zara, H&M, Adidas i wiele innych marek odzieżowych powoli, ale jednak zlikwidowało swoje sklepy i hurtownie.

W przypadku polskich firm też nie było łatwo... Przez lata w Rosji otwarto bowiem kilkaset sklepów pod szyldem grupy LPP czy CCC. Setki polskich firm prowadziły handel, produkcję, współpracę w wielu dziedzinach gospodarki.

Kiedy opadł pierwszy kurz wojennych bitew, kolejne sankcje sukcesywnie wprowadzano w życie. W ocenie przedstawicieli administracji amerykańskiej i Komisji Europejskiej każdy kolejny tydzień i miesiąc miały prowadzić do upadku gospodarki rosyjskiej, która - bez tradycyjnych rynków zbytu na surowce, w tym zwłaszcza ropę naftową i gaz ziemny - miała sobie nie poradzić.

Niestety, te zapowiedzi okazały się przedwczesne, ponieważ nie udało się utworzyć jednolitego, światowego frontu państw i firm, które w pełni przestrzegałyby sankcji i ograniczyły współpracę z rosyjskimi firmami. Wojna i nadzwyczajne okoliczności dają bowiem szansę na ponadprzeciętne zyski.

Z drugiej strony: wiele rządów uznało, że ważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne obywateli i niższe ceny na paliwa niż solidarność z narodem ukraińskim.

Pomimo nałożonych sankcji rosyjskie firmy zwiększyły wydobycie i eksport ropy

W przypadku ropy naftowej i produktów ropopochodnych można wyznaczyć w minionym roku kilka okresów. Od normalnego handlu, który trwał przez kilka tygodni od rozpoczęcia wojny, poprzez ograniczenia dostaw ropociągami, po wprowadzenie 5 grudnia ubiegłego roku zakazu importu do Unii Europejskiej surowca drogą morską i ustalenie górnego limitu cenowego na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Co ważne, w 2022 roku, pomimo wszystkich obostrzeń, Rosja zwiększyła jednak dzienne wydobycie ropy naftowej - do 10,8 milionów baryłek dziennie.

Indie, Chiny, RPA, ale także Zjednoczone Emiraty Arabskiej zintensyfikowały w tym czasie import i przerób rosyjskiej ropy. Dziś, w obliczu zakazu importu do Unii Europejskiej oleju napędowego z Rosji, dostawy są realizowane ze wspomnianych państw, które poddają rafinacji właśnie rosyjski surowiec.

Ciekawostką jest fakt, że Indie kupują w Iraku niemal 2 miliony baryłek ropy dziennie, w tym także od konsorcjum, w którym udziały ma rosyjski koncern Rosnieft.

Gaz ziemny przestał płynąć gazociągami Nord Stream do Europy, ale w formie skroplonej - jako LPG - dostarczany jest nadal. W drugim półroczu Hiszpania, Belgia, ale także Grecja zwiększyły jego zakupy.

Z drugiej strony część zarezerwowanych przez chińskie firmy dostaw gazu z Kataru trafiła do Unii, ponieważ zwiększyły one zakupy z Rosji. Chcąc zapobiegawczo zapełnić podziemne magazyny gazu, nikt nie zastanawiał się, jakie są uwarunkowania kontraktowe kupowanego gazu. Liczyło się tylko to, że kolejny gazowiec zawija do portu.

Zamiast rosyjskiego surowca Unia Europejska kupuje gotowe produkty produkowane z tej ropy

Rozliczenia za zakup surowców dochodzą do skutku - mimo nałożenia sankcji na cały sektor bankowy. Można zadać więc zasadnicze pytanie: w jaki sposób Rosja pozyskuje setki miliardów pozwalające jej na finansowanie wojny na Ukrainie, skoro nie można realizować przelewów? Wykorzystywane są do tego procederu banki w Hongkongu, Dubaju, Bejrucie, Kuala Lumpur, Bombaju, Johannesburgu - czyli sankcje swoje, a życie i biznes zawsze są w stanie znaleźć rozwiązanie...

Z niedawno opublikowanych komunikatów giełdowych wynika, że banki - takie jak włoski UniCredit, austriacki Raiffeisen International Bank, francuski Societe Generale i ponad innych 40 zagranicznych banków - nadal są obecne w Rosji. Obsługują one obywateli, ale przede wszystkim zachodnie firmy, które wciąż prowadzą tam działalność gospodarczą.

W minionym roku roczne wydobycie złota w rosyjskich kopalniach wyniosło około 320 ton. Większość trafiła na eksport. Oficjalnie europejscy klienci wstrzymali zakupy kruszcu - z wyjątkiem Szwajcarii.

Nie jest jednakże tajemnicą, że samoloty ze złotem lądują cały czas w Libanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam sztabki są przetapiane i znakowane własną cechą. Ślad rosyjski ulatnia się w piecu topielnym. Podobnie rzecz przedstawia się ze sprzedażą diamentów. W ten sposób administracja Putina ma stały dostęp do zasilania dewizowego.

Wracając do opracowania analityków z Uniwersytetu Yale: nadal około 150 zachodnich firm działa w Rosji. Dla przykładu: na tej liście można m.in. znaleźć szwajcarskiego właściciela firmy Lacoste, włoską Calzedonię, japońską Yamahę, francuskie koncerny spożywcze Danone i Bonduelle oraz - należące do rodziny Mulliez - sieci handlowe Decathlon, Auchan czy Leroy Merlin.

Kilka dni temu firma Leroy Merlin Polska podpisała przedłużenie umowy sponsorskiej z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Wartości tej umowy nie podano do publicznej wiadomości. W ocenie władz polskiej piłki nie ma jednak żadnych przeszkód, aby podczas meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Europy logo tej firmy znajdowało się na boiskowych banerach.

Oficjalnie wszystko jest w porządku, ale skoro na podstawowym poziomie, gdy w grę wchodzą pieniądze, przymykamy na pewne kwestie oko, to czy można się dziwić, że kolejny wprowadzany, już dziesiąty, pakiet unijnych sankcji nie robi wrażenia na rosyjskiej administracji?