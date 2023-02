Sankcje nie zmiażdżyły gospodarki Rosji. Ceny są niższe niż w Polsce

Rok po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę skutek sankcji nałożonych na Moskwę jest dużo bardziej ograniczony, niż to było zakładane 12 miesięcy temu. Gospodarka tego państwa nie upadła.

- Oficjalne dane wskazują, że PKB Rosji w 2022 r. zmniejszył się tylko o 2,1 proc. Pamiętam, jak prawie rok temu mówiło się o skurczeniu gospodarki o 10,15, a nawet 20 proc. - twierdzi Sergiej Druchyn, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w rozmowie z Business Insider Polska.

Rosja zwiększyła wydatki o 25 proc., przez co przekroczyły one dochody o ponad 3 bln rubli. Za to realny spadek płac i skala podwyżek cen w Rosji według oficjalnych statystyk są mniejsze niż w Polsce podobnie jak bezrobocie. Jednakże masowa emigracja oraz mobilizacja do wojska negatywnie odbijają się na rynku pracy.

- W wyniku tych zjawisk nastąpił odpływ z rynku pracy od 2 do 4 proc. mężczyzn w wieku 20-39 lat, należących do najproduktywniejszej grupy społecznej - wskazuje Iwona Wiśniewska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

W ubiegłym roku realne płace obywateli Rosji zmniejszyły się o prawie 2 proc., czyli mniej niż miało to miejsce w innych europejskich krajach, także w Polsce. Gorzej mieli rosyjscy emeryci, których świadczenia realnie spadły nawet o 6 proc. - podaje Business Insider Polska.

- Rosyjski budżet trzyma się w ryzach głównie za sprawą sprzedaży surowców, a jeszcze przed wybuchem wojny władze Rosji chciały uniezależnić się od ich wpływu. Jeśli pominiemy dochody ze sprzedaży gazu i ropy naftowej, to wyjdzie deficyt rzędu 9 bln rubli - komentuje ekspert PIE w rozmowie z Business Insider Polska.