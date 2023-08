Sankcje wobec Rosji kładą się cieniem na operacje banku BRICS

Nowy Bank Rozwoju (New Development Bank) utworzony przez kraje BRICS apeluje do swoich członków o pozyskiwanie funduszy i udzielanie pożyczek w lokalnej walucie. Ma to pomóc zwalczyć problemy spowodowane przez nałożenie sankcji na Rosję, która jest jednym z udziałowców NDB.

Pod koniec sierpnia Republika Południowej Afryki będzie gościć przywódców krajów BRICS - Brazylii, Rosji, Indii i Chin podczas szczytu w Johannesburgu.

Minister finansów RPA Enoch Godongwana powiedział agencji Reutera, że zwiększenie wykorzystania waluty lokalnej wśród członków NDB ma raczej pomóc w zmniejszeniu ryzyka wpływu wahań kursów walutowych, a nie w zapowiadanej przez kraje bloku dedolaryzacji.

Dolar znacznie zyskał na wartości wobec walut rynków wschodzących, po tym jak Rosja najechała Ukrainę, a amerykańska Rezerwa Federalna (odpowiednik banku centralnego) zaczęła podnosić stopy procentowe w celu walki z inflacją na początku 2022 r., co sprawiło, że obsługa długu w dolarach była dla tych krajów jeszcze droższa.

- Większość krajów, które są członkami NDB, były zachęcane do udzielania pożyczek w walutach lokalnych - powiedział Godongwana.

Powołany w 2015 roku NDB, jako flagowy projekt finansowy bloku, ma służyć do dedolaryzacji rynków wschodzących, jednak atak Rosji na Ukraine zderzył te zamiary w twardą ekonomiczną rzeczywistością.

Analitycy rynku uważają, że zwiększenie pozyskiwania funduszy w lokalnej walucie i pozyskanie kapitału od nowych członków mogłoby pomóc NDB w trudnych czasach, zmniejszając jego zależność od rynków kapitałowych w USA, gdzie sankcje wobec Rosji podniosły jego koszty pożyczkowe.