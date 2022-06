Sasin: z podziwem patrzymy na Ukrainę, która walczy o wolność i ponosi ogromne ofiary w tej walce

Dobrze wiemy, jak wielkie ofiary trzeba ponosić w walce o wolność, jak wolność wymaga poświęcenia; dlatego z podziwem patrzymy na naród ukraiński, na Ukrainę, która walczy o wolność i która ponosi ogromne ofiary w tej walce - powiedział w środę w Borodziance wicepremier Jacek Sasin.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin uczestniczyli w środę w otwarciu tymczasowego miasteczka domków kontenerowych w Borodziance na Ukrainie.

"My, Polacy dobrze wiemy i wielokrotnie poznaliśmy w historii, jak wielkie ofiary trzeba ponosić w walce o wolność, jak wolność wymaga poświęcenia. Dlatego dzisiaj z podziwem patrzymy na naród ukraiński, z podziwem patrzymy na Ukrainę, która walczy o wolność i która ponosi ogromne ofiary w tej walce" - powiedział Sasin.

Jak dodał, "ofiary, które niestety nie dotyczą tylko wojskowych, nie dotyczą tylko tych, którzy bezpośrednio w tej walce uczestniczą, ale w największym stopniu te cierpienia dotyczą cywili, mieszkańców wsi, miast i miasteczek Ukrainy".

"Jesteśmy wstrząśnięci tym, co mieliśmy okazję zobaczyć przed chwilą, skalę zniszczeń tego, jak pan premier powiedział, jeszcze nie tak dawno spokojnego miasta, w którym żyli, uczyli się i pracowali spokojni Ukraińcy, którzy nikomu nie zagrażali, a którzy stali się obiektem barbarzyńskiego ataku ze strony Rosji" - powiedział wicepremier.

"Dzisiaj czujemy głęboko to, że naszą odpowiedzialnością, naszym wyzwaniem jest pomagać" - zaznaczył Sasin. "Jest pomagać w każdy możliwy sposób, jest pomagać bezpośrednio Ukrainie, która walczy w tej wojnie i potrzebuje środków do skutecznej obrony, ale również pomagać tym cywilnym ofiarom wojny niezależnie od tego, czy jest to w Polsce" - podkreślił wicepremier.

Zwrócił uwagę, że Polska otoczyła opieką uchodźców z Ukrainy. "Chcemy im stworzyć jak najlepsze warunki do tego czasu, kiedy będą chcieli i mogli wrócić do swojej ojczyzny, aby podjąć to również dzieło odbudowy" - zaznaczył Sasin.

Ale - jak dodał - "chcemy pomagać również tutaj, na miejscu, i pomagamy". "To miasteczko kontenerowe, które jest za nami, o tym świadczy" - podkreślił polityk.

Zaznaczył, że dumą napawa go fakt, że to miasteczko zostało zbudowane przez spółkę Skarbu Państwa, którą nadzoruje z ramienia polskiego rządu - Polską Grupę Zbrojeniową. "Która nie tylko produkuje broń, która wspiera również tą walkę Ukrainy, ale również produkuje takie oto właśnie miejsca, gdzie możemy dać schronienie i dach nad głową mieszkańcom zniszczonych domów, którzy dzisiaj potrzebują podstawowej opieki" - powiedział Sasin.

Wicepremier oświadczył, że polski rząd będzie dalej pomagać Ukraińcom, również w tym wielkim dziele odbudowy ich kraju.