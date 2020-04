Sassoli: państwa UE muszą współpracować przy przywracaniu działalności gospodarek

Przywrócenie działalności unijnych gospodarek może nastąpić jedynie poprzez wspólne działanie państw UE - przekonywał w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli.

Szef PE rozmawiał z unijnym liderami w czwartek na początku wideoszczytu. "Rynek europejski jest jednolitym rynkiem i jeśli nie pójdziemy razem tą drogą, nie będzie mowy o przywróceniu do działania gospodarek, które są ściśle ze sobą powiązane i bardzo współzależne" - powiedział.

Zwracając uwagę, że pandemia dotknęła niektóre państwa członkowskie bardziej niż inne, podkreślił, że kraje nie mogą kierować się partykularnymi interesami, ale solidarnością, która jest sercem europejskiego projektu.

Tydzień temu Parlament Europejski przyjął rezolucję, wzywającą UE do stworzenia ogromnego pakietu naprawczego w celu wsparcia gospodarki po kryzysie Covid-19, w tym emisji obligacji gwarantowanych z budżetu UE.

W rezolucji posłowie do PE stwierdzili, że wspólna reakcja UE na Covid-19 ma kluczowe znaczenie. Wezwali również do utworzenia funduszu solidarności, związanego z pandemią w wysokości co najmniej 50 mld euro.

Odnosząc się do rezolucji, Sassoli powiedział, że potrzebny będzie duży program inwestycji w celu przyspieszenia ożywienia i odbudowy europejskiej gospodarki.

"Ogromne inwestycje będą musiały zostać sfinansowane ze znacznie wzmocnionego unijnego budżetu" - zaznaczył. Nie odpowiedział jednak na pytanie, jaka powinna być całkowita wartość przyszłych unijnych ram finansowych, czy też jej relacja do PKB.

Podkreślił jednak potrzebę znalezienia nowych zasobów własnych UE, takich jak podatek internetowy, podatek od niepoddawanych recyklingowi tworzyw sztucznych lub część dochodów z systemu handlu emisjami.

"Świat, który wyjdzie z kryzysu, będzie inny. Europejski projekt musi wykorzystać tę szansę do ukształtowania nowej ery. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest, aby Europa postępowała zgodnie z własnymi wartościami, które wraz z rządami prawa są kamieniem węgielnym naszego wspólnego projektu, Unii Europejskiej" - podsumował.

Z Brukseli Łukasz Osiński