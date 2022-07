Schengen na razie zamknięte dla Bułgarii i Rumunii

Rumunia wraz z Bułgarią wstąpiły do Unii Europejskiej w 2007 r. Po piętnastu latach nadal pozostają poza strefą Schengen. 75 proc. rumuńskiego eksportu idzie na rynki państw Unii Europejskiej a jego wartość wynosi prawie 70 mld euro. W związku z natężeniem ruchu granicznego na przejściach granicznych pomiędzy Rumunią, Bułgarią i Węgrami tworzą się korki, które generują olbrzymie straty dla firm przewozowych. Czas oczekiwania na przekroczenie granicy dla ruchu towarowego pomiędzy tymi państwami dochodzi nawet do kilkunastu godzin.

Pozostawanie Bułgarii i Rumunii poza strefą Schengen generuje milionowe straty dla biznesu.

Transport z Grecji do Niemiec przez Bułgarię i Rumunię zajmuje ok. 4 dni.

Kandydatura Bułgarii i Rumunii w sprawie przyjęcia do strefy Schengen rozpatrywana jest wspólnie.

Stanie w kolejkach na wewnętrznych granicach UE przynosi znaczne straty firmom transportowym. Przejazd z Grecji, tranzytem przez Bułgarię i Rumunię, do Niemiec zajmuje ok. 4 dni. Na samym przejściu granicznym pomiędzy Rumunią a Bułgarią (Calafat-Widyń) codziennie ustawiają się kolejki samochodów ciężarowych na długości od 7 do 24 km.

W 2018 roku granicę węgiersko-rumuńską przekroczyło 2 282 531 ciężarówek w obie strony. Biorąc pod uwagę, że godzina stacjonowania kosztuje firmę transportową 10 euro a kontrola graniczna trwa średnio 6 godzin, to straty dla spedytorów można oszacować na 137 mln euro.

Biznes kontra polityka

Głównymi partnerami handlowymi Rumunii są Niemcy (aż 21 proc. całego eksportu), Włochy i Francja. Rumunia eksportuje głównie maszyny i sprzęt transportowy, surowce oraz różne wyroby, takie jak tekstylia i obuwie. Transport tych towarów jest realizowany głównie drogą lądową, dlatego też granice nie są wystarczająco wydolne na podjęcie tak dużej ilości ciężarówek.

Na granicy rumuńsko-węgierskiej wprowadzono bramki kontrolne, wykorzystujące promienie rentgenowskie, do sprawdzania ładunków w naczepach ciężarówek, to rozwiązanie ma zapobiegać nielegalnej migracji oraz skrócić czas kontroli. Jednakże jest to rozwiązanie doraźne, które według rumuńskich polityków nie powinno odsuwać perspektywy włączenia tego kraju do strefy Schengen.

Technicznie Rumunia jest przygotowana do wejścia do strefy Schengen, według danych statystycznych granica zewnętrzna UE na odcinkach z Serbią, Ukrainą i Mołdawią jest należycie chroniona. Na przestrzeni ostatniej dekady rumuńskie wysiłki na rzecz wstąpienia do strefy Schengen były blokowane przez niechętną postawę niektórych państw członkowskich. Politycy z Niemiec, Holandii czy Austrii twierdzili, że Bułgaria i Rumunia nie są gotowe przystąpić do strefy Schengen ze względu na problemy z wymiarem sprawiedliwości, przestępczością zorganizowaną i korupcją.

W tym względzie uwaga polityków europejskich zwrócona była głównie na Bułgarię, jednakże w trakcie debat w instytucjach europejskich kandydatury tych państw do strefy Schengen były traktowane jako swoisty „tandem”.

Rumunia i Bułgaria na razie mają zamkniętą drogę do Schengen

W zeszły czwartek, premier Czech Petr Fiala (obecnie Czechy przewodniczą pracom Rady UE) stwierdził, że Chorwacja może wejść do strefy Schengen już 1 stycznia 2023 roku. Z kolei, przed Rumunią i Bułgarią na razie ta perspektywa jest zamknięta, ze względu na sprzeciw niektórych państw członkowskich, a przyłączenie nowego państwa wymaga jednomyślności.

Z perspektywy biznesu, ta decyzja jest niezrozumiała ponieważ tracą na niej przede wszystkim firmy transportowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące wymianę handlową z tymi państwami.