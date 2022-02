Scholz: dalsze naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy jest nie do przyjęcia

Dalsze naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy jest nie do przyjęcia i miałoby daleko idące konsekwencje dla Rosji pod względem politycznym, gospodarczym i zapewne też geostrategicznym - powiedział we wtorek w Berlinie kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Scholz na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem przed rozpoczynającym się spotkaniem w formacie Trójkąta Weimarskiego podkreślił, że koncentracja wojsk rosyjskich na granicy Ukrainy jest bardzo niepokojąca. "Nasza ocena sytuacji jest bardzo identyczna, tak samo, jak nasze stanowisko" - zaznaczył kanclerz Niemiec.

"Dalsze naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy jest nie do przyjęcia i miałoby dalekoidące konsekwencje dla Rosji pod względem politycznym, gospodarczym i zapewne też geostrategicznym" - oświadczył Scholz.

Jak podkreślił, w poniedziałek w Waszyngtonie szczegółowo rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem na ten temat. "Byliśmy zupełnie zgodni z tej sprawie. Naszym dążeniem dziś w ramach Trójkąta Weimarskiego jest (to, że) chcemy doprowadzić do deeskalacji niezwykle napiętej sytuacji. Potrzebujemy negocjacji i rozwiązania" - mówił kanclerz Niemiec.

Scholz podkreślił, że w tym półroczu Francja objęła prezydencję w Radzie UE, Polska przewodniczy OBWE, a Niemcy - grupie G7. "Tym samym my trzej ponosimy szczególną odpowiedzialność za globalne kwestie bezpieczeństwa europejskiego" - zaznaczył kanclerz Niemiec.

Scholz zauważył, że zarówno on, jak i prezydenci Polski i Francji w ostatnich dniach dużo podróżowali i prowadzili intensywne rozmowy. Jak przypomniał, prezydent Francji spotkał się w poniedziałek w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, odwiedził również Kijów. Scholz przekazał, że w przyszłym tygodniu on uda się z wizytą do Kijowa, a później do Moskwy.

"Nasza wymiana w tej chwili będzie zatem szczególnie owocna, bo nas wszystkich łączy jeden cel - zachowanie pokoju w Europie w drodze dyplomacji i przez jasne komunikaty, przesłania i wspólną gotowość do zgodnego działania" - zaznaczył kanclerz Niemiec. Jak podkreślił, cieszy się na rozmowy z Dudą i Macronem oraz wspólne inicjatywy w ramach Trójkąta Weimarskiego, który - jak podkreślił - "łączy Europę od wschodu do zachodu w najlepszym tego słowa znaczeniu" .