SCRI. Indie, Japonia i Australia przedstawiają inicjatywę dotyczącą łańcucha dostaw

Zainicjowana przez Australię, Indie i Japonię SCRI, czyli Inicjatywa na rzecz Odporności Łańcuchów Dostaw jest reakcją na problemy ciągłości dostaw w czasie trwającej pandemii. Choć oficjalnie Chiny nie zostały wskazane, jako główne zagrożenie dla ciągłości dostaw, to w zgodnej interpretacji mediów międzynarodowych i chińskiego MSZ to one są jednak powodem powołania SCRI.

27 kwietnia Australia, Indie i Japonia formalnie rozpoczęły Inicjatywę na rzecz Odporności Łańcuchów Dostaw (Supply Chain Resilience Initiative, SCRI).

Na wideokonferencji ministrów odpowiedzialnych za handel określono sposób działania formatu, którego powstanie ogłoszono jeszcze w październiku 2020 r.

Inicjatywa bazuje na istniejących porozumieniach bilateralnych między zaangażowanymi stronami.