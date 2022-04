Sędzia ETPCz: zbrodnie popełnione przez Rosjan na Ukrainie nie ulegną przedawnieniu

Zbrodnie na ludności cywilnej popełnione przez Rosjan na Ukrainie nigdy nie ulegną przedawnieniu - zapewnił w rozmowie z CNN Portugal lizboński prawnik Paulo Saragoca da Matta, pełniący funkcję sędziego ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

"Może dojść do sytuacji niczym z filmu, że za wiele lat w odległym kraju odpowiedzialni za te zbrodnie zostaną schwytani podczas urlopu i szybko osądzeni" - powiedział Saragoca da Matta.

Dodał, że materiały audiowizualne z miast takich jak Bucza, gdzie podczas rosyjskiej inwazji dokonano licznych zabójstw cywilów, to wystarczające dowody, aby oskarżyć wojska rosyjskie, ich dowódców oraz polityków podejmujących w tej sprawie decyzje.

"To, co widzimy na naszych ekranach to ważne dowody w sprawie. Nawet pięciolatek nie da się nabrać na tłumaczenia Rosjan, że to Ukraińcy sami zabili własnych obywateli (…). Takie zbrodnie się nie przedawniają i nawet za 30 lat ich sprawców będzie można za nie osądzić" - powiedział portugalski prawnik.