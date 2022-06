Sejm Litwy zakazał importu rosyjskiego gazu ziemnego

Litwa ustawowo zakazała importu rosyjskiego gazu ziemnego do kraju, z wyjątkiem tranzytu do obwodu kaliningradzkiego. Stosowna nowelizacja ustawy, przyjęta we wtorek w litewskim parlamencie zdecydowaną większością głosów, ma zapewnić bezpieczeństwo narodowe i energetyczne kraju.

"(Znowelizowana ustawa) zapewni bezpieczeństwo narodowe i energetyczne Litwy, niezawodne i nieprzerwane dostawy gazu do litewskich odbiorców, a także zdolność terminalu LNG (w Kłajpedzie - PAP) do przyjmowania maksymalnej liczby dużych ładunków" - wskazuje minister energetyki Litwy Dainius Kreivys w komunikacie resortu.

Przyjęte poprawki do ustawy o gazie ziemnym zakładają, że krajowy system przesyłu gazu oraz terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) Klaipeda Petroleum obecnie będą dostępne tylko dla dostawców z krajów, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, z wyjątkiem dostawców transportujących gaz tranzytem do Kaliningradu.

Litwa już w kwietniu całkowicie zrezygnowała z dostaw rosyjskiego gazu rurociągami; działania te podjęła w celu uzyskania pełnej niezależności od Gazpromu oraz w odpowiedzi na szantaż energetyczny Rosji w Europie i wojnę na Ukrainie.

Obecnie rosyjski gaz jest nadal przesyłany przez Litwę do Kaliningradu, ale na innych zasadach technicznych niż zwykle, co ma gwarantować, że przesyłana jest tylko taka ilość gazu, jaka jest potrzebna do tranzytu.