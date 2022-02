Sekretarz generalny NATO: pokój w Europie został zdruzgotany; to celowa i zaplanowana agresja Rosji

Pokój w Europie został zdruzgotany - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ze strony Rosji jest to świadoma i zaplanowana inwazja - dodał.

"Pokój w Europie został zdruzgotany. Mamy teraz wojnę na skalę, o której myśleliśmy, że należy do przeszłości" - powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"To świadoma, przeprowadzona z zimną krwią i długo planowana inwazja. Mimo litanii kłamstw, zaprzeczeń i dezinformacji intencje Kremla są oczywiste" - dodał.

"Rosja używa siły, by pisać historię na nowo, by odmówić Ukrainie jej prawa do wolnej i niepodległej drogi" - ocenił.