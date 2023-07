Sekretarz generalny NATO: rozmawiałem z prezydentem Ukrainy, przygotowujemy się do szczytu w Wilnie

Przeprowadziłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim dotyczącą ostatnich wydarzeń na Ukrainie i przygotowań do nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie - przekazał we wtorek na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Rozmowa z prezydentem Ukrainy była pierwszym działaniem Stoltenberga, o jakim poinformował on w mediach po tym, gdy jego kadencja jako szefa NATO została wcześniej we wtorek przedłużona do 1 października 2024 r.

W Wilnie sojusznicy podejmą decyzje, mające na celu zwiększenie długoterminowego wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy, wzmocnienie naszych więzi politycznych i zbliżenie Ukrainy do NATO - napisał Stoltenberg.

Również prezydent Zełenski poinformował o rozmowie z sekretarzem generalnym, któremu pogratulował przedłużenia kadencji. "Skoordynowaliśmy nasze stanowiska przed szczytem NATO w Wilnie i przedyskutowaliśmy sytuację na linii frontu oraz ostatni rozwój wydarzeń w Rosji" - napisał prezydent Ukrainy na Twitterze.

Najbliższy szczyt NATO odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca. Zostanie na nim formalnie zatwierdzona decyzja o przedłużeniu kadencji Jensa Stoltenberga jako sekretarza generalnego NATO. Kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego uznały, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie lepiej pozostawić na stanowisku doświadczonego przywódcę zamiast w toku negocjacji próbować uzgodnić następcę.