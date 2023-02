Sekretarz generalny NATO Stoltenberg: Putin nie jest gotowy na pokój, musimy dlatego dać Ukrainie to, czego potrzebuje

Putin nie jest gotowy na pokój, musimy dlatego dać Ukrainie to, czego potrzebuje - powiedział w piątek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, przemawiając w Tallinie z okazji rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz Dnia Niepodległości Estonii.

"Putin nie zrezygnował ze swoich celów, chce takiej Europy, w której to Rosja mówi, co mają robić jej sąsiedzi" - podkreślił Stoltenberg. "Rosyjski prezydent przygotowuje się do nowych ofensyw" - dodał.

"Wygrana Rosji uczyniłaby świat bardziej niebezpiecznym. Wysłałaby sygnał innym autokratom" - ostrzegł sekretarz generalny NATO. "Mamy znaki, że Chiny mogą rozważać wysłanie Rosji sprzętu wojskowego. Byłoby to łamiącym prawo międzynarodowe wsparciem agresji" - poinformował Stoltenberg.

W konferencji prasowej uczestniczą również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Estonii Kaja Kallas.

Z Tallina Jakub Bawołek