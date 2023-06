Sekretarz generalny NATO: Turcja i Szwecja spotkają się w sprawie szwedzkiego członkostwa

Przedstawiciele Turcji, Szwecji i Finlandii spotkają się w tygodniu rozpoczynającym się 12 czerwca, by omówić sprawę akcesji Szwecji do NATO, która odwleka się z powodu sprzeciwu ze strony Turcji i Węgier - poinformował w niedzielę w Stambule sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po spotkaniu z tureckim prezydentem Tayyipem Recepem Erdoganem.

Tematem rozmów Stoltenberga z Erdoganem była właśnie sprawa członkostwa Szwecji w Sojuszu.

"Turcja ma uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa. Żaden inny sojusznik w NATO nie miał do czynienia z większą od niej liczbą ataków terrorystycznych, ale Szwecja podjęła znaczące konkretne kroki, aby rozwiać obawy Ankary" - powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej po spotkaniu w Stambule. Cytuje go portal dailysabah.com. https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/sweden-has-fulfilled-obligations-for-nato-bid-stoltenberg-says

Stoltenberg przypomniał o poprawkach do szwedzkiej konstytucji, które weszły w życie kilka dni temu, które zaostrzyły reakcję na grupy terrorystyczne, a także o zniesieniu przez Szwecję embarga na dostawy broni dla Turcji.

Szef NATO ujawnił również, że on i Erdogan zgodzili się, iż wspólne konsultacje, który Turcja rozpoczęła ze Szwecją i Finlandią na szczycie NATO w Madrycie w zeszłym roku, powinny być kontynuowane i odbędą się w tygodniu rozpoczynającym się 12 czerwca.

"Członkostwo wzmocni Szwecję, a także NATO i Turcję. Nie mogę się doczekać zakończenia procesu akcesji Szwecji" - dodał.

Na pytanie, czy możliwe jest przyjęcie Szwecji do Sojuszu przed szczytem w Wilnie 11-12 lipca, Stoltenberg oznajmił, że "najwyższy czas, aby to się stało" i argumentował, że Szwecja stała się "znacznie bliższa" NATO od ostatniego szczytu, na którym sojusznicy, w tym Turcja, zaprosili ten kraj do bloku.