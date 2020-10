Sekretarz generalny ONZ: rozejm w Libii to fundamentalny krok ku pokojowi

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w piątek po południu, że rozejm w Libii to "fundamentalny krok ku pokojowi i stabilności" w tym kraju. Strony wojny domowej w Libii zawarły wcześniej tego dnia porozumienie w sprawie stałego rozejmu.

"Wzywam wszystkich (...) w regionie do respektowania zapisów porozumienia o zawieszeniu broni i do zapewnienia jego wdrożenia" - powiedział dziennikarzom Guterres i wezwał do wprowadzenia w życie pełnego embargo na sprzedaż broni do Libii.

"Gratuluję stronom (konfliktu), że przedłożyły interes kraju nad dzielące ich różnice (...) Zbyt wielu ludzi ucierpiało, przez zbyt długi czas" - dodał.

Zawarte wcześniej porozumienie wchodzi w życie w trybie natychmiastowym, a cudzoziemscy bojownicy i najemnicy mają trzy miesiące na opuszczenie Libii.

Po rozmowach trwających od 19 października porozumienie podpisali przedstawiciele uznawanego przez społeczność międzynarodową Rządu Jedności Narodowej (GNA) z siedzibą w Trypolisie i Libijskiej Armii Narodowej (ANL) watażki, generała Chalify Haftara.

Do zawarcia porozumienia doszło cztery miesięcy po ustabilizowaniu się linii frontu po nieudanej ofensywie sił Haftara ze wschodu na Trypolis. W czerwcu siły rządowe z pomocą Turcji odparły 14-miesięczne oblężenie. Od tego czasu linie frontu ustabilizowały się na zachód od Syrty, a siły wschodnie zakończyły 8-miesięczną blokadę wydobycia i eksportu libijskiej ropy, która zdusiła finanse państwa po obu stronach konfliktu - podaje Reuters.

Reuters zwraca uwagę, że strony konfliktu w Libii zawarły porozumienie o rozejmie, ale w listopadzie czekają je jeszcze trudne rozmowy polityczne w Tunezji. Każde trwałe zakończenie wieloletniego chaosu i rozlewu krwi będzie wymagało szerszego porozumienia między rozlicznymi grupami zbrojnymi i wspierającymi je mocarstwami - zaznacza agencja.