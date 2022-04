Sekretarz generalny ONZ złoży 28 bm. wizytę na Ukrainie

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres złoży w czwartek 28 bm wizytę na Ukrainie gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i odbędzie robocze spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą - poinformował w piątek urząd sekretarza generalnego.

Według służby prasowej ONZ Guterres spotka się też z członkami personelu agencji ONZ na Ukrainie, z którymi przedyskutuje sposoby rozszerzenia pomocy humanitarnej dla ludności tego kraju.

Guterres zaapelował we wtorek o czterodniową przerwę w walkach na okres prawosławnej Wielkanocy aby umożliwić bezpieczną ewakuację ludności cywilnej i dostarczenie pomocy humanitarnej. Według sekretarza generalnego takiej pomocy potrzebuje na Ukrainie ok. 12 mln osób.

Jak poinformowała wcześniej wicerzeczniczka prasowa Guterresa, Eri Kaneko, we wtorek 26 bm., Guterres złoży wizytę w Moskwie, gdzie spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Odbędzie również robocze spotkanie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.

Sekretarz generalny liczy na to, że podczas wizyty w Moskwie będzie rozmawiał o tym, co można zrobić, by natychmiast przywrócić pokój na Ukrainie - przekazała Kaneko.

