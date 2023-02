Sekretarz NATO zapowiedział zwołanie spotkania ekspertów ws. zamówień broni dla Ukrainy

Szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział na konferencji prasowej w Brukseli zwołanie spotkania ekspertów dot. zamówień, aby zapewnić, że Ukraina posiada potrzebną broń i amunicję do obrony przed Rosją.

Jak powiedział Stoltenberg, aby przemysł mógł produkować broń i amunicję, potrzebuje kontraktów i to również powód, dla którego NATO zaczęło współpracować z przemysłem zeszłej jesieni, gdy zorientowało się, że wojna się przeciąga i że trzeba pilnie zintensyfikować produkcję.

"Na początku tak naprawdę uszczuplaliśmy własne zapasy. Ale potem zobaczyliśmy, że tempo zużycia amunicji jest znacznie wyższe niż tempo produkcji, a zatem nie jest to zrównoważone, dlatego musimy produkować więcej. Ale to nie jest coś, co odkryliśmy teraz. Odkryliśmy to wiele miesięcy temu i dlatego jesteśmy związani z przemysłem od dłuższego czasu. Umowy zostały podpisane, między innymi przez USA, Francję i Norwegię" - powiedział.

Przyznał jednocześnie, że Zachód musi przyspieszyć. "Musimy zrobić więcej. I właśnie po to się tu spotykamy, żeby zobaczyć, jak jeszcze bardziej zmobilizować, jak przyspieszyć produkcję. Po części koordynując, a po części usprawniając procedury, bo duże inwestycje wymagają czasu" - dodał.

Zaznaczył, że w tej sprawie trwa współpraca zarówno z UE, jak i z Ukrainą. "Dlaczego zdecydowaliśmy się zorganizować spotkanie naszych ekspertów, aby sprawdzili, co jeszcze możemy zrobić, aby zwiększyć produkcję i to w szybszy sposób. A także, dlaczego NATO zdecydowało się pomóc Ukrainie we wzmocnieniu jej zdolności do zakupy (broni i amunicji - PAP)" - powiedział.

Z Brukseli Łukasz Osiński