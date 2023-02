Sekretarz obrony USA Austin: Rosja nie gromadzi samolotów do potencjalnego większego ataku powietrznego

Obecnie nic nie wskazuje na to, by Rosja gromadziła samoloty do potencjalnego większego ataku powietrznego - powiedział we wtorek sekretarz obrony USA Lloyd Austin po spotkaniu z ministrami obrony państw sprzymierzonych z Ukrainą w Brukseli.

"Jeśli chodzi o to, czy Rosja gromadzi swoje samoloty do jakiegoś masowego ataku powietrznego: obecnie tego nie widzimy" - powiedział Austin.

"Wiemy, że Rosja ma na swoim wyposażeniu pokaźną liczbę samolotów (...) Dlatego podkreślaliśmy, że musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić Ukrainie jak najwięcej zdolności obrony powietrznej" - dodał.