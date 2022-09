Sekretarz stanu USA Blinken: Ukraina poczyniła w kontrofensywie "znaczne postępy"

Przebywający w Meksyku sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w poniedziałek, siły ukraińskie dokonały "znaczącego postępu" w kontrofensywie przeciwko rosyjskim wojskom.

"To, co zrobili, jest bardzo metodycznie zaplanowane i oczywiście skorzystali ze znacznego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów, jeśli chodzi o zapewnienie, że Ukraina posiada sprzęt, którego potrzebuje do przeprowadzenia tej kontrofensywy" - powiedział główny dyplomata USA cytowany przez agencję Reutera.

Blinken ostrzegł, że konflikt na Ukrainie prawdopodobnie będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, ponieważ Rosja nadal ma bardzo znaczące siły i broń na Ukrainie, których nadal używa "masowo" przeciwko ludności i infrastrukturze cywilnej.

"Rosja dopuściła się tej agresji. Myślę, biorąc pod uwagę cenę, jaką płaci, może i powinna ją powstrzymać" - powiedział sekretarz stanu.