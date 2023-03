Sekretarz stanu USA po spotkaniu grupy Quad: Rosja musi zostać ukarana za inwazję na Ukrainę

Rosji nie można pozwolić na bezkarne prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie – oświadczył w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken po spotkaniu z szefami MSZ Australii, Japonii i Indii w ramach czterostronnego dialogu na rzecz bezpieczeństwa (Quad) w Delhi.

Grupa Quad podkreśliła we wspólnym oświadczeniu potrzebę osiągnięcia "wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju" na Ukrainie w zgodzie z prawem międzynarodowym i Kartą Narodów Zjednoczonych. Potępiła użycie broni jądrowej i groźby nuklearne jako niedopuszczalne.

"Jeśli pozwolimy Rosji bezkarnie robić to, co robi na Ukrainie, będzie to sygnał dla potencjalnych agresorów we wszystkich miejscach, że też mogą uniknąć kary" - powiedział Blinken, cytowany przez agencję Reutera.

Na zakończonym w czwartek spotkaniu szefów MSZ państw grupy G20 w Delhi rosyjską agresję przeciwko Ukrainie potępili wszyscy członkowie grupy, za wyjątkiem Rosji i Chin - informował Reuters, powołując się na władze Indii, które przewodniczyły konferencji.

W kuluarach spotkania G20 Blinken rozmawiał krótko z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem m.in. na temat Ukrainy. Było to pierwsze spotkanie obu dyplomatów od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Blinken zaapelował do Ławrowa, by Rosja powróciła do układu Nowy START, i oznajmił mu, że USA będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak trzeba" - przekazał dziennikarzom urzędnik amerykańskiego Departamentu Stanu.

We wspólnym oświadczeniu ministrowie grupy Quad wyrazili również "poważne zaniepokojenie" z powodu militaryzacji spornych obszarów morskich, co powszechnie uznano za aluzję do działań Chin. Potępili też próby rakietowe Korei Północnej i zaapelowali o wstrzymanie przemocy i zwolnienie z więzień osób arbitralnie przetrzymywanych przez wojskowe władze Birmy.