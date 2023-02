Sekretarz stanu USA w Astanie: słowa o suwerenności Kazachstanu mają dziś szczególne znaczenie

Stany Zjednoczone wspierają suwerenność, niepodległość oraz integralność terytorialną Kazachstanu; czasami wypowiadamy te dyplomatyczne formuły, chociaż nie mają one praktycznego znaczenia, ale dziś, w tym szczególnym czasie, są one słyszalne wyraźniej, niż zwykle - oznajmił we wtorek w Astanie sekretarz stanu USA Antony Blinken, który przebywa z wizytą w Kazachstanie.

Szef amerykańskiej dyplomacji nawiązał w ten sposób do inwazji Kremla na Ukrainę i relacji Kazachstanu z Rosją - podkreśliła agencja Reutera.

Blinken spotkał się już z prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem i ministrem spraw zagranicznych tego kraju Muchtarem Tileuberdim. W najbliższych godzinach będzie tam również rozmawiał ze swoimi odpowiednikami z pozostałych krajów Azji Centralnej - Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu, a następnie uda się w dalszą podróż do Uzbekistanu oraz Indii. Szef dyplomacji powróci do USA w piątek.

Podróż Blinkena do Azji Centralnej jest jego pierwszą wizytą w tej części świata od czasu objęcia stanowiska sekretarza stanu w styczniu 2021 roku. Administracja w Waszyngtonie stara się przekonać poradzieckie centralnoazjatyckie państwa do szerszej współpracy z USA i ukazać im korzyści płynące z pogłębionego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Te inicjatywy są istotne choćby dlatego, że Rosja próbuje wykorzystywać szlaki handlowe w krajach Azji Centralnej w celu omijania zachodnich sankcji gospodarczych - zauważył Reuters.

Kazachstan to jeden z najbliższych sojuszników Rosji, a także członek głównych prorosyjskich struktur integracyjnych - Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB). Od 24 lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Rosji na Ukrainę, rząd Kazachstanu stara się jednak dystansować od Moskwy, zachowując neutralną postawę w obliczu agresji Kremla.

W czerwcu ubiegłego roku Tokajew odmówił przyjęcia od Putina Orderu Aleksandra Newskiego - jednego z najwyższych rosyjskich odznaczeń państwowych. W połowie lipca prezydent polecił rządowi stworzenie dogodnych warunków, by zagraniczne firmy, które wycofały się z rosyjskiego rynku, przeniosły swą działalność do Kazachstanu.

Pod koniec sierpnia władze w Astanie zdecydowały o wstrzymaniu eksportu broni, sprzętu wojskowego i innych towarów o przeznaczeniu militarnym. Zakaz będzie obowiązywał przez najbliższy rok. Jesienią ubiegłego roku do Kazachstanu przybyło ponad 200 tys. Rosjan, którzy uciekli tam w obawie przez ogłoszoną przez Putina mobilizacją na wojnę z Ukrainą.

W ciągu ostatnich miesięcy rosyjskie władze wielokrotnie atakowały rząd w Astanie, zarzucając mu niewystarczająco lojalną postawę wobec inwazji Kremla na sąsiedni kraj. M.in. były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nazwał Kazachstan "sztucznym państwem", a MSZ w Moskwie domagało się od strony kazachstańskiej wydalenia ambasadora Ukrainy.

Uzbekistan i Indie, czyli państwa, które będą kolejnymi celami podróży Blinkena, również próbują zajmować neutralne stanowisko wobec wojny na Ukrainie. Władze w Taszkencie i Delhi nie poparły agresywnych działań Moskwy, ale też jednoznacznie ich nie potępiły.