Senegal, potem Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej i Rwanda. Polacy chcą podbić Afrykę

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach na Mazowszu inwestuje w Afryce. W stolicy Senegalu tworzy placówkę, która świadczyć będzie specjalistyczne usługi w zakresie m.in. otorynolaryngologii.

Jak wyjaśnia prof. nadzw. Piotr Skarżyński z Medincusa, całościowa inwestycja tego typu w stolicy Senegalu wymaga nakładów rzędu miliona złotych.By rozpocząć działalność we francuskojęzycznych krajach Afryki, trzeba mieć stworzony zespół francuskojęzyczny. – To nie jest osoba, która jest tylko tłumaczem. To lekarz, diagnostyk, inżynier, rehabilitant. Dochodzą do tego koszty administracyjno-prawne, ceny lokali są na poziomie europejskim. Prawo jest bardzo zawiłe, często z lat 60. – wyjaśnia Piotr Skarżyński. Zdaniem profesora Polska medycyna podbija Afrykę. – Od wielu lat jesteśmy obecni w Azji Środkowej, na Ukrainie, Białorusi, gdzie świadczymy najwyższej jakości usługi związane z niedosłuchem, otolaryngologią. W tej chwili tworzymy coś nowego dla Afryki. Staramy się, by były to usługi świadczone przez lokalnych specjalistów z naszym wsparciem – zaznacza Piotr Skarżyński i zapowiada kolejne inwestycje - Prowadzimy rozmowy w Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Rwandzie - wyjaśnia.