Serbia: 165 mln euro unijnej dotacji na wsparcie energetyczne; prezydent Vuczić: to duży prezent

Unia Europejska przekazała Serbii dotację w wysokości 165 mln euro - jednego procenta przewidywanych wpływów do serbskiego budżetu - na pomoc w radzeniu sobie z kryzysem energetycznym wywołanym wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić wskazał, że ważne jest dostrzeżenie tej pomocy, ponieważ w kraju "często niesłusznie bagatelizuje się to, co UE robi dla Serbów" - przekazała we wtorek telewizja N1.

Szef delegacji UE w Serbii Emanuele Giaufret podkreślił, że porozumienie ws. przekazania 165 mln euro wsparcia jest dowodem solidarności Wspólnoty z Serbią. "Rosyjska inwazja na Ukrainę naruszyła system zaopatrywania w energię i przedstawia ogromne ryzyko dla naszych gospodarek. UE zareagowała szybko i solidarnie, dzięki czemu uzyskaliśmy imponujące rezultaty i zwiększyliśmy nasze bezpieczeństwo energetyczne. Ta sama solidarność dotyczy Serbii i regionu Zachodnich Bałkanów" - powiedział Giaufret.

"Pomoc, którą dziś uzyskaliśmy, wynosi jeden procent przewidywanych wpływów do serbskiego budżetu. Jednego dnia otrzymaliśmy od UE tak znaczący prezent. Chcę, żeby ludzie o tym pamiętali, ponieważ nierzadko w Serbii bagatelizuje się to, co robi dla nas UE" - wskazał prezydent Vuczić.

Unijne wsparcie zostanie m.in. wykorzystane do zwiększenia dopłat dla zagrożonych gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Szacuje się, że dzięki pomocy liczba gospodarstw domowych, które otrzymają wsparcie rządowe, wzrośnie z 68 do 191 tys. Pomoc trafi też do 70 tys. małych firm.

Środki zostaną też przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost użycia energii ze źródeł odnawialnych, przez m.in. dotacje do paneli fotowoltaicznych. Finansowane przez UE działania będą obejmować również zwiększenie konkurencji na rynkach gazu i energii elektrycznej, co oznacza certyfikację wszystkich operatorów gazowych, otwarcie rynku gazu oraz wprowadzenie aukcji dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Serbia produkcją rodzimą zaspokaja obecnie około 13 proc. zapotrzebowania na gaz, całą resztę importuje wyłącznie z Rosji.