Serbia: Ambasada Ukrainy wzywa władze, by powstrzymały rosyjską propagandę i rekrutację do Grupy Wagnera

Ambasada Ukrainy w Serbii wezwała w środę Belgrad do zatrzymania rosyjskiej propagandy w kraju i rekrutacji do Grupy Wagnera - poinformowało Radio Wolna Europa.

"Wzywamy do natychmiastowego zakazu działalności antyserbskiej telewizji Russia Today. Wzywamy do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich, którzy pomagają Moskwie w jej nielegalnych aktywnościach" - oświadczyła ambasada.

Prowadzony w języku serbskim portal Russia Today opublikował 5 stycznia ogłoszenie działającej m.in. na Ukrainie Grupy Wagnera o rekrutacji i warunkach uczestnictwa w wojnie. Ukraińska ambasada w Belgradzie oceniła, że Rosjanie "próbują wypełnić deficyt własnych chętnych obywatelami Serbii, którzy mieliby im pomóc w prowadzeniu nielegalnej agresji przeciwko niepodległemu państwu".

W Serbii od 2015 roku obowiązuje zakaz uczestnictwa obywateli w konfliktach zbrojnych na terenie innych państw.

W poniedziałek prezydent Serbii Aleksandar Vuczić skrytykował umieszczone na rosyjskim portalu ogłoszenie, przypominając, że "rekrutowanie (do uczestnictwa w zagranicznych konfliktach zbrojnych - PAP) jest niezgodne z serbskim ustawodawstwem".