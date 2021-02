Serbia: Ingres nowego patriarchy Serbskiej Cerkwi Prawosławnej Porfirego

Tłumy wiernych, dostojnicy kościołów oraz politycy zebrały się w piątek w Belgradzie w katedrze św. Michała na ingresie Porfirego, wybranego dzień wcześniej nowego patriarchy Serbskiego Kościoła Prawosławnego.

59-letni Porfiry jest postrzegany jako osoba umiarkowana w konserwatywnej Cerkwi. Jest następcą patriarchy Ireneusza, który zmarł w listopadzie na Covid-19 w wieku 90 lat. Zakaził się on podczas pobytu w Podgoricy, stolicy Czarnogóry, gdzie odprawił mszę żałobną podczas pogrzebu 82-letniego metropolity Czarnogóry i Przymorza, Amfilochiusza, również zmarłego wskutek powikłań po Covid-19.

Porfiry jest zwierzchnikiem Cerkwi Prawosławnej w 12-milionowej Serbii, pięciu innych byłych republik jugosłowiańskich, Kosowa oraz diecezji w USA, Australii i Europie Zachodniej.

Otoczonemu przez biskupów Porfiremu wręczono pastorał, specjalną laskę będącą symbolem jego urzędu oraz sztywny biały kapelusz. Większość uczestników, w tym sam patriarcha, nie nosiła maseczek, pomimo wzrostu w Serbii liczby zakażeń koronawirusem.

Druga część ceremonii ingresu odbędzie się w najbliższych tygodniach, gdy Porfiry obejmie klasztor Peć w Kosowie, będący od średniowiecza siedzibą patriarchy Serbskiej Cerkwi Prawosławnej.

W swoim kazaniu Porfiry powiedział, że Kosowo, dawna prowincja Serbii, zamieszkana głównie przez Albańczyków, pozostanie w centrum zainteresowania polityki Kościoła. "Kosowo jest dla nas ... pępowiną, która łączy nas z istotą naszej tożsamości" - podkreślił.

Serbowie i ich Cerkiew uważają Kosowo za kolebkę ich prawosławnego chrześcijaństwa i za jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego.

Wojska serbskie toczyły brutalną wojnę w latach 1998-1999 z bojownikami z Kosowa, która zakończyła się po przeprowadzeniu przez NATO 78-dniowej kampanii nalotów na Serbię.

Kosowo oficjalnie oddzieliło się od Serbii w 2008 roku, a jego niepodległość uznaje obecnie około 100 państw, w tym USA i większość państw Unii Europejskiej, lecz nie Serbia, Rosja i Chiny. USA i UE od lat zachęcają Kosowo i Serbię do normalizacji stosunków. Uregulowanie wzajemnych relacji jest jednym z warunków wejścia obu krajów do Unii Europejskiej, o co starają się zarówno Belgrad, jak i Prisztina.