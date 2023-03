Serbia: Minister gospodarki: płacimy wysoką cenę za niewprowadzenie sankcji przeciw Rosji, tego stanowiska nie da się utrzymać

Płacimy wysoką cenę za niewprowadzenie sankcji przeciwko Rosji, tego stanowiska nie da się utrzymać - ocenił Rade Basta, minister gospodarki Serbii. Serbskie władze odmawiają przyłączenia się do międzynarodowych sankcji nakładanych na Rosję za agresję na Ukrainę.

"Jako minister gospodarki widzę ogromną presję, którą wywiera się na prezydenta Aleksandra Vuczicia, dlatego nie mogę zaakceptować milczenia członków serbskiego rządu" - napisał w poniedziałek na Instagramie Basta. Dodał, że popiera przyłączenie się Serbii do sankcji nałożonych na Rosję w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę.

"Całkowicie popieram prezydenta i obronę naszych interesów narodowych, dlatego od rządu oczekuję jasnego odpowiedzenia się w tej sprawie" - wezwał serbski minister.

Zaznaczył, że Serbia od początku rosyjskiej inwazji krytykuje jej rozpoczęcie, ale musi jednocześnie bronić własnych interesów w relacjach z Moskwą. "Dlatego nie dołączyliśmy od razu do państw wprowadzających przeciwko Rosji sankcje. Sytuacja się jednak komplikuje z każdym kolejnym dniem, a Zachód ma do Serbii ogromne pretensje w związku z odmową przyłączenia się do restrykcji" - wyjaśnił polityk.

Ivica Daczić, minister spraw zagranicznych Serbii, podkreślił natomiast, że chociaż potępia naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy, nie poprze wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji. "Interes narodowy Serbii i nasza przyszłość są najważniejsze" - zaznaczył w rozmowie z dziennikiem "Politika".

Chociaż Belgrad w głosowaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych potępił rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, serbskie władze konsekwentnie odmawiają przyłączenia się do międzynarodowych sankcji na Rosję. Jakub Bawołek