Serbia: Minister obrony: w związku z sytuacją w Kosowie podnieśliśmy stopień gotowości bojowej wojsk

W związku z sytuacją w Kosowie i aktywnością dronów obserwujących położenie serbskich wojsk Serbia podniosła stopień gotowości bojowej swojej armii - poinformował minister obrony Milosz Vuczević.

"Nie tylko wczoraj, ale i w ciągu wcześniejszych trzech dni obserwowaliśmy bezzałogowe statki powietrzne poruszające się wzdłuż linii administracyjnej pomiędzy centralną Serbią (tak władze w Belgradzie określają terytorium Serbii bez jej byłej prowincji, Kosowa - PAP) i Kosowem. Zdarzało się też, że wlatywały na samo terytorium centralnej Serbii, by obserwować położenie naszych wojsk" - powiedział w środę Vuczević, cytowany przez agencję Tanjug. Dodał, że decyzję o podniesieniu stopnia gotowości wojsk podjęto, "mając na uwadze doświadczenia ukraińskie".

"W związku z sytuacją w Kosowie prezydent Serbii Aleksandar Vuczić jako naczelny dowódca wydał rozkaz postawienia serbskiej armii w stan gotowości, to znaczy podniesienia stopnia gotowości bojowej tak, by armia była w stanie odpowiedzieć na każde wyzwanie" - powiedział we wtorek na antenie telewizji Happy serbski minister obrony.

Dodał, że Serbia "nie może się rozluźnić", ale zapewnił, że nadal opowiada się za dialogiem z Prisztiną. "Wojsko będzie bronić wszystkich obywateli Serbii, w tym Serbów zamieszkujących Kosowo" - zapewnił Vuczević.

Z początkiem listopada weszła w życie decyzja rządu w Prisztinie o stopniowej zamianie tablic rejestracyjnych dla kosowskich miast wydanych przez instytucje serbskie na tablice wydawane przez instytucje kosowskie. Część z zamieszkujących Kosowo Serbów nadal korzysta z tablic wydanych przez Serbię, nieuznającą niepodległości swej byłej prowincji. Proces wymiany ma się zakończyć 21 kwietnia 2023 roku; od tej daty legalne będzie korzystanie wyłącznie z kosowskich tablic.

Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem po kampanii NATO w 1999 roku i odmawia uznania ogłoszonej w 2008 roku niepodległości swej byłej prowincji.