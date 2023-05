Serbia: Nastolatka, która przeżyła strzelaninę w Belgradzie: chowałam się za ciałami martwych kolegów

Położyłam się i schowałam za ciałami kolegów z klasy, żeby (zabójca) pomyślał, że ja też jestem martwa - powiedziała w rozmowie z telewizją Nova.rs nastolatka, która przeżyła środową strzelaninę w centrum stolicy Serbii.

"Ruszył na nas i zaczął strzelać na oślep, trzymał w dłoniach dwa magazynki - mówiła nastolatka. "Najpierw strzelił do naszej nauczycielki historii, potem zaczął strzelać do nas. Gdy skończył, wyszedł z klasy, ale nadal słychać było strzały" - powiedziała, dodając, że chodziła z zamachowcem do tej samej klasy.

Ojciec innej nastolatki, która zdołała uciec z klasy, powiedział - przywołując słowa córki - że 14-latek był dobrym uczniem, jej kolegą z klasy. "Powiedziała mi, że wszedł do klasy z martwym wyrazem twarzy i zaczął od razu strzelać. Najpierw do nauczycielki, potem do chowających się pod ławkami kolegów" - dodał ojciec dziewczynki.

14-latek zabił w środę rano w szkole w centrum Belgradu ośmioro uczniów - siedem dziewczynek i chłopca - oraz woźnego. Zamachowiec zabrał broń z mieszkania swojego ojca, w swojej torbie miał też cztery koktajle Mołotowa - podała serbska policja. W szpitalu znajduje się obecnie sześcioro uczniów i nauczycielka. W kraju wprowadzono trzydniową żałobę narodową.