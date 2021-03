Serbia podarowała szczepionki przeciwko Covid-19 bośniacko-chorwackiej Federacji

Serbia podarowała we wtorek 5 tys. dawek szczepionki przeciwko Covid-19 bośniacko-chorwackiej Federacji, która wraz z Republiką Serbską tworzy Bośnię i Hercegowinę. W Republice Serbskiej prowadzone są już szczepienia preparatem Sputnik V, podarowanym przez Rosję.

Reuters zauważył, że przekazane przez Serbię preparaty mają pomóc Federacji rozpocząć kampanię szczepień przeciwko Covid-19.

Federacja bośniacko-chorwacka (lub też muzułmańsko-chorwacka) zamówiła 1,2 mln dawek szczepionek w ramach programu COVAX i ponad 900 tys. od Unii Europejskiej; do tej pory nie otrzymała żadnych z nich.

Dawki preparatu od Serbii zostały przekazane na lotnisku w Sarajewie w obecności prezydenta tego kraju Alekandara Vuczicia oraz przedstawicieli najwyższych władz Bośni i Hercegowiny. Vuczić zapowiedział, że Federacja w najbliższych dniach otrzyma jeszcze 5 tys. dawek szczepionki.

Po rozpadzie Jugosławii w latach 1992-95 toczyła się wojna w Bośni i Hercegowinie. Wybuchła ona po tym, gdy Belgrad poparł starania bośniackich Serbów o utworzenie autonomii i zjednoczenie z Serbią. W wojnie straciło życie ponad 100 tys. osób, zanim zakończył ją zawarty w listopadzie 1995 r. układ w Dayton. Na mocy tego porozumienia Republika Bośni i Hercegowiny przekształciła się w Bośnię i Hercegowinę, złożoną z Federacji bośniacko-chorwackiej oraz Republiki Serbskiej.

Na terenie całej Bośni i Hercegowiny odnotowano do tej pory 132 138 przypadków zakażeń koronawirusem oraz 5096 zgonów w wyniku Covid-19.

Celem zainicjowanego w lipcu ubiegłego roku programu COVAX jest przyspieszenie rozwoju i produkcji szczepionek przeciwko Covid-19 oraz ich sprawiedliwa i równa dystrybucja do wszystkich państw świata. W realizację programu, finansowanego przez bogate kraje, zaangażowane są m.in. WHO i ONZ, a także podmioty działające na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, jak Stowarzyszenie na rzecz powszechnej immunizacji i szczepień (GAVI) oraz Komisja ds. innowacji w sferze przygotowań do epidemii (CEPI).