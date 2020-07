Serbia: Prezydent apeluje o zaprzestanie demonstracji z powodu koronawirusa

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zaapelował w środę do demonstrantów, by zaprzestali antyrządowych protestów z uwagi na dalsze rozprzestrzenianie się zakażeń koronawirusem. Serbowie wyszli na ulice we wtorek wieczorem, protestując przeciw godzinie policyjnej.

Decyzją prezydenta Vuczicia przez weekend ma obowiązywać godzina policyjna. Była to reakcja na najwyższy wskaźnik dobowy zgonów na koronawirusa w Serbii.

"Nie mamy więcej wolnych łóżek w szpitalach, musimy otwierać nowe szpitale" - powiedział Vuczić w wystąpieniu telewizyjnym w środę.

Demonstranci zaprotestowali we wtorek wieczorem na ulicach Belgradu przeciwko kolejnemu zamknięciu w domach. Spokojna na początku demonstracja przekształciła się w bijatykę z policjantami, którzy użyli gazu łzawiącego, aby rozproszyć tłum. Demonstranci obrzucili policjantów kamieniami.

Szef policji Vladimir Rebić oznajmił, że jego oddziały jedynie "użyły siły w odpowiedzi na atak".

"Mamy 43 policjantów rannych i dysponujemy informacjami o 17 rannych demonstrantach" - powiedział w telewizji RTS. Poinformował również o aresztowaniu 23 osób.

Cała wściekłość manifestantów skupiła się na prezydencie Vucziciu. Jego krytycy zarzucają mu, że lekceważył drugą falę epidemii, szybko znosząc kwarantannę, aby móc zorganizować wybory parlamentarne 21 czerwca, wygrane ze znaczną przewagą przez jego Serbską Partię Postępową (SNS).

W Serbii zanotowano około 17 tys. osób zakażonych koronawirusem, 330 osób zmarło. W szpitalach przebywa 4 tys. pacjentów chorych na Covid-19.