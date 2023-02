Serbia: Prezydent: grozi się nam wycofaniem z kraju inwestycji i wstrzymaniem negocjacji akcesyjnych z UE

Zagrożono nam wycofaniem z Serbii wszystkich inwestycji oraz zatrzymaniem negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, jeśli nie zaakceptujemy europejskiego planu normalizacji stosunków z Kosowem - powiedział w czwartek prezydent Serbii Aleksandar Vuczić, przemawiając przed Zgromadzeniem Narodowym Republiki Serbii.

"Bylibyśmy pariasem Europy, zupełnie izolowanym, nikt by z nami nawet nie rozmawiał i nie mielibyśmy dostępu do funduszy europejskich" - powiedział Vuczić, uzasadniając swoją zgodę na rozpoczęcie rozmów o francusko-niemieckim planie normalizacji stosunków Belgradu i Prisztiny.

Tzw. francusko-niemiecki plan nadal nie został oficjalnie przedstawiony do wiadomości publicznej, jego fragmenty pojawiają się jednak regularnie w serbskich oraz kosowskich mediach. Powołują się na niego również politycy Serbii i Kosowa, nie podając jednak treści całego dokumentu. Według serbskiego dziennika "Danas" jego zapisami wzywa się m.in. do wyrzeczenia się przedstawiania i reprezentowania interesów drugiej strony na arenie międzynarodowej oraz niesprzeciwiania się akcesji do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

"90 proc. informacji na temat planu, które trafiły do mediów, są słuszne. W jednym z punktów podaje się, że Serbia nie będzie przeciwstawiać się członkostwu Kosowa w jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej" - powiedział Vuczić, zaznaczając, że punkt ten jest dla Belgradu "najbardziej niebezpiecznym".

"Jeśli dojdzie do tego, że warunkiem zostanie przystąpienie Kosowa do ONZ, dla mnie drogowskazem będzie konstytucja Serbii - kapitulacja czy zdrada nie wchodzą w grę i wiem, co będę musiał zrobić" - wskazał serbski prezydent.

Mówiąc o dialogu Serbii ze wspólnotą międzynarodową powołał się na słowa greckiego historyka Tukidydesa, oświadczając, że "mocarstwa tego świata robią co chcą, a słabi cierpią to, co cierpieć muszą".