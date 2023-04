Serbia: Prezydent Vucić: nie sprzedawaliśmy broni i amunicji ani Ukrainie, ani Rosji

Serbia nigdy nie sprzedawała broni ani amunicji Ukrainie czy też Rosji, chociaż serbska broń mogła dotrzeć na pole bitwy przez kraje trzecie - powiedział w czwartek serbski prezydent Aleksandar Vucić, komentując w ten sposób informacje z tajnych dokumentów Pentagonu, które wyciekły do internetu, że Belgrad zgodził się na dozbrajanie Kijowa.

W środę Reuters poinformował, że według jednego z tajnych dokumentów Pentagonu Belgrad zgodził się na dostawy broni na Ukrainę, lub już ją tam wysłał.

"Serbia nie eksportowała i nie będzie eksportować broni na Ukrainę" - powiedział dziennikarzom Vucić, dodając, że "nie eksportuje i nie będzie" eksportować broni ani amunicji do Rosji, swojego tradycyjnego sojusznika.

"Nie ma żadnego dokumentu, który by to potwierdzał" - podkreślił serbski prezydent. Wyjaśnił przy tym, że jest "całkiem pewien", że serbska amunicja może pojawić się "po jednej lub drugiej stronie pola bitwy" na Ukrainie, bowiem była eksportowana do Turcji, Hiszpanii lub Czech. "Widzieli jeden pocisk (na Ukrainie), jeden pocisk. I co z tego?" - mówił Vucić.

W środę serbski minister obrony Milosz Vuczević zapewniał, że Belgrad nie sprzedawał i nie sprzeda uzbrojenia ani Ukrainie, ani Rosji. "Komuś najwyraźniej zależy na tym, żeby destabilizować nasz kraj i wciągnąć go w konflikt, w którym nie chcemy uczestniczyć. Konsekwentnie trzymamy się naszej polityki" - podkreślił Vuczević w rozmowie z agencją Tanjug.

Chociaż Belgrad w głosowaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych potępił rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, serbskie władze odmawiają przyłączenia się do międzynarodowych sankcji wobec Rosji.

Reuters przypomina, że Serbia odziedziczyła większość wojskowych obiektów przemysłowych byłej Jugosławii i zarobiła miliardy dolarów na eksporcie broni.