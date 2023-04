Serbia: Przedstawiciel parlamentu Ukrainy: pracujemy nad tym, żeby Belgrad chociaż stopniowo wprowadzał sankcje wobec Rosji

Rozumiemy, że władze Serbii w pewnym sensie zależą od Rosji i dlatego mają problem z wprowadzeniem sankcji; mimo to będziemy pracować nad tym, żeby Belgrad chociaż stopniowo wprowadzał restrykcje wobec Rosji, które nie wpływałyby znacząco na życie serbskich obywateli - powiedział w czwartek w rozmowie z serbską redakcją Radia Wolna Europa Fedir Wenisławski, przedstawiciel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie Ukrainy.

"Uważam, że unikanie wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji nie wpłynie w znacznej mierze na relacje Serbii i Ukrainy" - zaznaczył Wenisławski. "Rozumiemy, że serbskim władzom to nie odpowiada, bo muszą dbać o standard życia swoich obywateli" - dodał.

"Jednakże - biorąc pod uwagę to, że Serbia jasno wybrała drogę ku Unii Europejskiej - myślę, że przyszłość kraju jest związana z UE, a nie Rosją. Jeśli spojrzymy na gospodarkę Serbii, zobaczymy, że Belgrad pójdzie raczej drogą europejską" - ocenił ukraiński polityk.

Wenisławski wraz z dwoma innymi posłami Rady Najwyższej Ukrainy przybył do Serbii, by spotkać się z tamtejszymi posłami i ministrem gospodarki. Rade Basta jako jedyny członek serbskiego rządu jasno opowiedział się wcześniej za przyłączeniem Belgradu do nakładanych na Moskwę sankcji.

"Pozytywnym sygnałem płynącym z wizyty jest dla nas to, że wyrażono gotowość do rozważenia przez serbski parlament określenia Hołodomoru (Wielkiego Głodu) z lat 1932-1933 ludobójstwem Ukraińców" - poinformował Wenisławski. Dodał, że podczas wizyty omówiono też proces integracji ze strukturami europejskimi, w którym Serbia "może pomóc Ukrainie spełnić warunki stawiane przed państwami kandydatami".