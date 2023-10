Serbia: Przy granicy z Węgrami zatrzymano 157 nielegalnych migrantów, a także amunicję, narkotyki i tureckie paszporty

W okolicy Suboticy na północy Serbii, w regionie sąsiadującym z Węgrami, zatrzymano grupę 157 nielegalnych imigrantów, a wraz z nimi niemal 300 sztuk amunicji różnego kalibru, elementy mundurów, narkotyki oraz paszporty tureckie - poinformowały w poniedziałek serbskie media.

Akcję policji przeprowadzono w niedzielę; w jej trakcie skontrolowano 43 miejsca, w których przebywają zmierzający do Unii Europejskiej nielegalni imigranci. W ubiegłym tygodniu na północy kraju doszło do strzelaniny pomiędzy grupami imigrantów, wskutek której trzech z nich straciło życie.

Aby zapobiec nielegalnemu wjazdowi migrantów na terytorium Węgier, na węgiersko-serbskiej granicy wzniesiono 150-kilometrowy płot z drutu, wyposażony w kamery termowizyjne.

Serbia znajduje się na tzw. szlaku bałkańskim, wiodącym przez Turcję, Bułgarię, Grecję i Macedonię Północną. Jest to jeden z z głównych korytarzy migracyjnych prowadzących do Unii Europejskiej.

Władze Serbii, Węgier i Austrii nawiązały współpracę graniczną w celu ograniczenia napływu imigrantów, a Belgrad zobowiązał się do dostosowania zasad polityki wizowej do wymogów UE, by powstrzymać napływ nielegalnych migrantów na Zachód. Osoby te przybywają do Serbii legalnie, a następnie w sposób niezgodny z prawem próbują przekroczyć granicę ze strefą Schengen.

Dane serbskiego resortu spraw wewnętrznych wskazują, że w 2022 roku policja "uniemożliwiła 66 tys. nielegalnych prób przekroczenia granicy - ponad dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich". W 15 centrach tymczasowych w Serbii przebywa ok. 2,7 tys. uchodźców i migrantów - wynika z danych biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).