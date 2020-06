Serbia: Przygniatające zwycięstwo Partii Postępowej w wyborach parlamentarnych

Przygniatające zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Serbii odniosła Serbska Partia Postępowa (SNS) prezydenta Aleksander Vuczicia – wynika z niepełnych rezultatów głosowania, podanych przez telewizję publiczną RTS.

SNS zdobyła 61,24 proc. głosów, pozostawiając daleko w tyle na drugim miejscu sprzymierzoną z nią centrolewicową Socjalistyczną Partię Serbii (SPS) z 10,43 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajął Sojusz Patriotyczny Serbii (SPAS) z 3,73 proc., a więc tylko nieco powyżej 3-procentowego progu wyborczego. Ta partia byłego zawodnika piłki wodnej Aleksandra Sapicia zadebiutuje w parlamencie i jako jedyna będzie - według agencji AFP- reprezentować formacje opozycyjne.

Według prognozy organizacji pozarządowej Centrum Wolnych i Demokratycznych Wyborów SNS zajmie 189 miejsc w 250-osobowym parlamencie, SPS - 32, zaś SPAS - 12. Reszta miejsc przypadnie przedstawicielom mniejszości: węgierskiej (9), albańskiej (3) i dwóm partiom muzułmańskim (3 i 2 posłów).

Frekwencja wyniosła według prognoz około 48 proc.

Do przygniatającego zwycięstwa SNS przyczyniło się - według agencji AP - częściowe zbojkotowanie wyborów przez główne partie opozycyjne, które twierdziły, że Vuczić w nieuczciwy sposób zdominował media państwowe i protestowały przeciwko zagrożeniu zdrowia w głosowaniu. Kampania wyborcza z powodu ograniczeń przeciwepidemicznych przebiegała głównie w telewizji.

Choć frekwencja była dość wysoka mimo wezwania do bojkotu, partie, które o ten bojkot apelowały, uznały wybory za "sfałszowane" i oznajmiły, że odniosły w nich sukces.

"Największym przegranym tych wyborów jest SNS", która odniosła "pyrrusowe zwycięstwo" - oświadczył na Twitterze specjalista ds. Bałkanów Florian Bieber. Jego zdaniem wobec "braku opozycji w parlamencie" partia rządząca może wydawać się "mniej prawowita niż kiedykolwiek".

Opozycyjni politycy i organizacje pozarządowe, zajmujące się monitorowaniem działań władzy, wielokrotnie oskarżały Vuczicia i jego partię o zapędy autorytarne, używanie przemocy wobec przeciwników politycznych, oszustwa wyborcze, korupcję, nepotyzm i powiązania ze zorganizowaną przestępczością, co zawsze spotykało się z gwałtownym zaprzeczeniem.

Serbia przeszła od bardzo rygorystycznych obostrzeń z powodu pandemii do prawie całkowitego ich zniesienia na początku czerwca według przeciwników prezydenta tylko po to, by Vuczić mógł przeprowadzić wybory i umocnić swoją władzę.

Vuczić apelował o masowy udział w wyborach, dzięki czemu miałby silny mandat na negocjacje w sprawie przyszłości dawnej serbskiej prowincji Kosowo. Serbia odrzuciła proklamowanie niepodległości przez Kosowo w 2008 r.

W poniedziałek ma przybyć do Belgradu na spotkanie z Vucziciem wysłannik UE ds. dialogu między Serbią i Kosowem Miroslav Lajczak. Prezydent uda się następnie do Rosji, która jest głównym sojusznikiem Serbii, a 27 czerwca ma się odbyć w Waszyngtonie spotkanie serbsko-kosowskie pod egidą USA.

Stanowisko prezydenta w Serbii ma charakter reprezentacyjny, ale to 50-letni Vuczić, który już dwa razy był premierem, podejmuje decyzje w kraju - podkreśla agencja AFP. Jego popularność wzrosła podczas pandemii koronawirusa.

AFP podkreśla, że Vuczić ma też potężnych sojuszników na scenie międzynarodowej. Oprócz Chin i Rosji jest popierany przez Zachód, który widzi w nim polityka mogącego rozwiązać problem Kosowa.

Słoweński dziennik "Delo" w poniedziałkowym komentarzu na pierwszej stronie napisał wręcz, że przyszłość demokracji parlamentarnej w Serbii ma drugorzędne znaczenie wobec interesów wielkich mocarstw i wysiłków zmierzających do rozwiązania kwestii stosunków Serbii z Kosowem.

"Serbia jest za mała, żeby móc czegokolwiek żądać od Białego Domu. Belgrad może wykorzystać kolejną rundę rozmów w Waszyngtonie, aby przedstawić swoje interesy. Zapewne zostanie on wysłuchany, bo administracja Donalda Trumpa chce osiągnąć jeszcze przed wyborami jakiś sukces w polityce zagranicznej. Prisztina nie będzie miała wiele do powiedzenia, bo nie wystawi na niebezpieczeństwo swego sojuszu z USA" - pisze "Delo".

Inny słoweński dziennik "Dnevnik" napisał, że milczenie polityków zagranicznych jest "wiele mówiące". "Kiedy Vuczić przeobraził się w (ostrożnego i kalkulującego) polityka proeuropejskiego, społeczność międzynarodowa już dawno zaakceptowała go jako gwaranta większej stabilności na Bałkanach i polityka, który może rozwiązać problem Kosowa" - czytamy.

Uważany wcześniej za skrajnego nacjonalistę Vuczić był ministrem informacji w rządzie Slobodana Miloszevicia podczas wojen bałkańskich, w których w latach 90-tych zginęło ponad 10 tys. osób.

Vuczić akcentuje obecnie, że zabiega o członkostwo Serbii w UE, jego krytycy ostrzegają jednak, że swobody demokratycznie znacznie się osłabiły od dojścia jego partii do władzy w 2012 r.

Niedzielne głosowanie w Serbii to pierwsze wybory, jakie odbyły się w Europie po wybuchu pandemii koronawirusa. Pierwotnie były one zaplanowane na 26 kwietnia. Pełne wyniki oficjalne mają być znane do czwartku.

Małgorzata Wyrzykowska