Serbia: Rodzice uczniów ze szkoły, w której zabito w strzelaninie 10 osób, chcą przerwania nauczania w tej placówce

Rodzice uczniów ze szkoły w stolicy Serbii Belgradzie, w której na początku maja zabito w strzelaninie 10 osób, domagają się przerwania nauczania w tej placówce i zakończenia roku szkolnego 3 maja - czyli w dniu, gdy doszło do tragedii.

"Ponad 150 rodziców chce zakończenia roku szkolnego w dniu, w którym doszło do tragedii. Wszystko to, co działo się w szkole później, jest próbą przywrócenia +normalności+ w bardzo agresywny sposób" - podkreślono w oświadczeniu cytowanym w niedzielę przez agencję Tanjug.

Rodzice wystosowali wcześniej swoje oczekiwania, wśród których znalazł się apel o zawieszenie na czas śledztwa dyrektorki szkoły, szkolnego psychologa i pedagoga. Chcą też przeprowadzenia szczegółowej rekonstrukcji wydarzeń i publicznego zaprezentowania jej wyników oraz ogłoszenia tego, co stanie się z nieletnim sprawcą zamachu i jego rodzicami - istnieje bowiem możliwość, że w związku z obowiązującym w kraju ustawodawstwem 13-latek pozostanie bezkarny.

Jednym z postulatów jest również podanie informacji o ewentualnych konsekwencjach, które poniosą osoby ujawniające listę ofiar ataku, a także publikujące zdjęcia dzieci i ich rodziców.

13-letni uczeń belgradzkiej szkoły "Vladislav Ribnikar" otworzył 3 maja ogień do swoich kolegów, koleżanek oraz pracowników placówki. Zabił na miejscu dziewięć i ranił siedem osób, z których jedna zmarła po ponad 10 dniach w szpitalu. Zamachowiec został następnie zatrzymany na terenie szkoły, chwilę po przeprowadzonym ataku. W Serbii ogłoszono trzydniową żałobę narodową.