Serbia: Rosjanie, by zdobyć pozwolenie na pobyt, otworzyli ok. 7 tys. firm

Od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie otworzyli w Serbii niemal 7 tys. firm; wątpliwe jednak, by pobudziły one krajową gospodarkę, ponieważ głównym celem ich uruchomienia było uzyskanie zezwolenia na stały pobyt w Serbii - podaje w środę telewizja N1.

Dzięki uzyskanemu w ten sposób pozwoleniu Rosjanie mogą starać się o wyjazd do krajów UE oraz uciekają przed możliwą mobilizacją w Rosji - wskazano w analizie Centrum Polityk Europejskich (CEP).

Nowe pokolenie rosyjskich migrantów to przedsiębiorcza młodzież z klasy średniej, zatrudniona w branży IT i pracująca zdalnie - podaje cytowany przez serbską telewizję portal New Economy.

Najwięcej firm założonych w Serbii przez obywateli Rosji działa w sektorze nowych technologii. Rosyjscy migranci - jak dodaje CEP - zajmują się też hotelarstwem, sprzedażą detaliczną lub prowadzeniem salonów kosmetycznych.

N1 zwraca również uwagę na problem z ustaleniem dokładnej liczby przebywających w Serbii Rosjan. Komisja Europejska podaje, że od lutego 2022 roku do czerwca 2023 roku do Serbii wjechało 219 153 obywateli Rosji. MSW Serbii twierdzi natomiast, że liczba ta jest znacznie wyższa i wynosi 370 tys. osób, których wjazd zarejestrowano do kwietnia 2023 r. W tym samym czasie - dodaje serbski resort - z kraju wyjechało 340 tys. obywateli Rosji.

Około 30 tys. Rosjan otrzymało z kolei zezwolenie na pobyt tymczasowy w Serbii.

Uzyskanie pewnych praw, jak m.in. możliwość otwarcia wielowalutowych rachunków bankowych, zdobycie wizy do UE czy dostęp do rynku pracy, uzależnione jest od uzyskania ważnego zezwolenia na pobyt stały. Rozpoczęcie działalności gospodarczej stało się najłatwiejszą drogą do uzyskania takiego zezwolenia przez uczestników obecnej fali imigracji z Rosji - tłumaczą serbskie media.

"Nawet otwarcie najmniejszej firmy spełnia ten warunek, przez co znaczna część z tych 7 tys. firm może być indywidualnymi przedsiębiorstwami z bardzo wątpliwym potencjałem napędzania serbskiej gospodarki" - zaznacza N1.