Serbia: Rozpoczęły się masowe szczepienia przeciw Covid-19 chińską szczepionką Sinovac

Serbia jest pierwszym europejskim krajem, który rozpoczął stosowanie chińskiej szczepionki Sinovac przeciwko Covid-19 - poinformował we wtorek serbski rząd na swojej stronie. To trzeci preparat, obok rosyjskiego Sputnika V oraz szczepionki firm Pfizer/BioNtech, który będzie wykorzystywany do szczepień w tym kraju.

Jako pierwszy chińską szczepionkę otrzymał minister zdrowia Zlatibor Loncar, według którego preparat firmy Sinopharm jest w pełni bezpieczny. "To jedyny sposób, aby wrócić do normalnego życia, aby kraj zaczął funkcjonować tak, jak przed pandemią koronawirusa. Obywatele nie mają powodu do podejrzeń, są to szczepionki bardzo bezpieczne" - powiedział Loncar w telewizji państwowej RTS.

W przyszłym tygodniu chińską szczepionką ma także zaszczepić się prezydent Serbii Aleksandar Vucić.

Premier Ana Brnabić wyjaśniła, że do tej pory do Serbii dotarł 1 mln dawek szczepionki Sinovac. 5 tys. dawek ma pochodzić od firm Pfize/BioNTech, które Belgrad ma otrzymać w ramach programu mechanizmu równego dostępu do szczepionek (COVAX - PAP). W najbliższym czasie w Serbii spodziewanych jest również 250 tys. dawek Sputnika V, a serbski rząd ma jeszcze podpisane umowy na kolejne 6 mln dawek.

W liczącej 7 mln mieszkańców Serbii szczepienia odbywają się w 300 punktach. Jako pierwsi zaszczepieni mają być pracownicy służby zdrowia, żołnierze serbskiej armii oraz inni pracownicy służb mundurowych.

W Serbii do tej pory koronawirusem zakaziło się 374 tys. osób., na Covid-19 zmarło 3770.